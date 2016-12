Doi cimpanzei, Hercules şi Leo, au obţinut în mod oficial statutul de "persoane" în urma unei decizii care a fost pronunţată de o instanţă din statul american New York, informează huffingtonpost.fr. Acest fapt reprezintă o mare victorie pentru apărătorii drepturilor animalelor. Hercules şi Leo, doi cimpanzei folosiţi de Universitatea Stony Brook din Long Island într-un studiu despre fiinţele cu mers biped, beneficiază din data de 20 aprilie 2015 de Habeas Corpus. Habeas corpus stipulează, în legislaţiile anglo-saxone, libertatea fundamentală de a nu fi închis fără a fi judecat. Din acest motiv, cele două primate nu mai pot fi păstrate de universitatea citată, deoarece o eventuală păstrare a lor ar echivala cu o ţinere în captivitate a unor persoane. Totul a început în 2013, când organizaţia The Nonhuman Rights Projects (NhRP) a intentat un proces acelei universităţi în numele celor doi cimpanzei şi a cerut ca aceştia să fie transferaţi la Sanctuarul pentru salvarea cimpanzeilor din Fort Pierce, un oraş din statul american Florida. Respinsă de Curtea de Apel, această acţiune juridică a fost prezentată apoi în faţa Curţii Supreme a statului New York, iar luni, 20 aprilie, judecătoarea Barbara Laffe a stabilit următoarele: deşi sunt consideraţi în continuare ca fiind "non-umani", Hercules şi Leo sunt de acum înainte primele animale care beneficiază de statutul de "persoană". Acesta este un pas uriaş pentru NhRP, care a anunţat pe site-ul său că principalul obiectiv al organizaţiei constă în "modificarea legii actuale pentru ca statutul anumitor animale să treacă de la «lucru» - statut care le retrage orice drept legal - la cel de «persoane»". "O persoană nu este sinonim cu «uman», ci desemnează o entitate cu capacităţi intelectuale suficient de mari pentru a beneficia de anumite drepturi", precizează organizaţia, citată de The Independent. Această victorie va da aripi organizaţiei, care a anunţat deja că se va folosi de verdictul din acest proces pentru a apăra drepturile altor animale "inteligente", precum delfinii, elefanţii şi orcile. "Este o mare victorie pentru noi, care ne aduce mai aproape de îndeplinirea ţelului nostru: dreptul la libertate corporală pentru cimpanzei şi alte animale ale căror procese cognitive sunt complexe", a adăugat Natalie Prosin, director LhRP, pentru revista Science. Însă această decizie este departe de a fi apreciată în unanimitate. Anumite persoane au acuzat-o pe judecătoarea americană că nu a studiat suficient chestiunea ce vizează recunoaşterea statutului unei persoane şi că nu a ascultat argumentele opozanţilor asociaţiei LhRP.