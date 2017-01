Doi constănțeni vor lupta în gala „Bătaie ca-n Las Vegas”

Romanian Xtreme Fighting organizează în această seară, pe o arenă montată în piațeta Cazino din Mamaia, o gală de lupte în cușcă, în care fanii sporturilor de contact vor putea urmări 10 meciuri pe reguli de MMA. Evenimentul va debuta la ora 19.30, iar primele trei meciuri vor fi transmise în direct la Neptun TV, cu începere de la ora 20.15. Printre luptătorii care vor evolua în gala RXF „Bătaie ca-n Las Vegas” se vor afla și doi constănțeni, Cătălin Cășaru și Răzvan Orbocea. Cășaru este un luptător experimentat de greco-romane, care practică de câțiva ani și kempo, însă are la activ și mai multe meciuri pe reguli de MMA. Oponentul său de la categoria 70 kg se numește Răzvan Radu. „Voi avea un adversar puternic, cu experiență, mai înalt decât mine, dar sunt foarte bine pregătit pentru acest meci și cred că voi reuși un rezultat foarte bun”, a spus Cășaru. Orbocea a practicat lupte libere la LPS „Nicolae Rotaru”, la nivel de cadeți și juniori, fiind antrenat de regretatul Ioan Bărbătei, și este debutant la lupte în cușcă. „Nu știu foarte multe despre adversarul meu, dar ce va fi vom vedea luni seară: cât de pregătit e, cât de bun va fi. Este debutul meu în MMA, dar sunt bine pregătit și nu am de ce să fiu emoționat”, a afirmat Orbocea, care va lupta, în meciul al treilea al galei, cu Marian Constantin.

Ambii sportivi constănțeni sunt membri ai clubului CS Pontica, unde sunt antrenați de Daniel Asaftei, multiplu campion mondial și european de kempo, dar care în această perioadă a luat o mică pauză în activitatea de sportiv. „Ne-am antrenat foarte bine în ultima perioadă și sper ca ambii să obțină victorii. Sunt sigur că va veni multă lume ca să-i susțină și sunt sigur că amândoi vor face o figură frumoasă”, a declarat Asaftei.

Capul de afiș al galei de la Mamaia este lupta de la categoria... super-supergrea, dintre doi coloși! Orădeanul Alexandru Lungu, zis și „Muntele Bihorului”, îl va avea ca adversar pe Tomasz Czerwinski, polonezul supranumit „Bestia din Est”. Cușca din Mamaia va trebui să fie foarte bine ancorată la această întâlnire dintre doi luptători care, în total, au aproape 300 de kilograme! Ieri, la cântarul oficial, Lungu cântărea 165 kg, iar Czerwinski avea 128 kg!!! De remarcat faptul că în meciul al doilea al galei se vor întâlni două fete, Roxana Dinescu și Diana Belbiță.