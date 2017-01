Doi constănţeni în cel mai bun „15“ din istoria rugby-ului românesc

Federaţia Română de Rugby a sărbătorit, ieri, 100 de ani de rugby în ţara noastră, primul meci având loc în luna septembrie a anului 1913, la Bucureşti, între Sporting Club şi Tenis Club Român, încheiat la egalitate, scor 3-3. La evenimentul desfăşurat aseară, la Complexul Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani, au fost prezente numeroase glorii ale rugby-ului românesc, multe dintre acestea sosind din Franţa, acolo unde locuiesc în acest moment, pentru a se reîntâlni cu foştii colegi de generaţie şi pentru a cinsti cum se cuvine centenarul rugby-ului din România. Printre ei s-au aflat şi sportivi care au scris istorie pentru rugby-ul constănţean şi românesc: Gheorghe Dumitru, Adrian Lungu, Mihai Holban, Gheorghe Florea, Dumitru Muşat, Cătălin Sasu şi Florea Opriş. În cadrul evenimentului a fost lansată galeria marilor jucători români de rugby Wall of Fame şi a fost desemnat şi cel mai bun „15“ din istoria rugby-ului românesc, întocmit de o comisie de specialitate din cadrul federaţiei.

Constănţenii Gheorghe Dumitru şi Adrian Lungu au fost incluşi în „echipa de aur” a rugby-ului românesc, cel mai bun „15“ fiind următorul: Constantin Dinu, Mircea Muntean, Gheorghe Pîrcălăbescu, Gheorghe Dumitru, Marin Ionescu, Florică Murariu, Enciu Stoica, Radu Demian, Mircea Paraschiv, Alexandru Dumitru, Valeriu Irimescu, Adrian Lungu, Ion Constantin, Dumitru Ghiuzelea şi Alexandru Penciu. S-au mai acordat premii pentru cel mai bun antrenor - Theodor Rădulescu, cel mai bun arbitru - Theodor Witting şi cel mai bun preşedinte al federaţiei - Viorel Morariu, precum şi alte premii speciale, şase dintre ele fiind acordate Constanţei: regretatului antrenor Mihai Naca, lui Mihai Holban şi Adrian Tinca (incluşi în Top 10 centri), lui Cătălin Sasu şi Marcel Toader (Top 10 aripă), precum şi lui Gheorghe Florea (Top 10 fundaşi). Din partea FIRA-AER a fost acordată FR Rugby o plachetă omagială.

ONORAŢI DE SELECŢIONAREA ÎN „ECHIPA DE AUR”. Veniţi special din Franţa pentru acest eveniment, Gheorghe Dumitru şi Adrian Lungu, doi dintre sportivii care au reprezentat cu cinste rugby-ul constănţean şi românesc în Hexagon, au fost onoraţi de includerea în cel mai bun „15“ din istoria rugby-ului românesc.

„Este o mare cinste pentru mine şi familia mea selecţionarea în echipa secolului. Mă simt foarte onorat. M-a bucurat foarte mult reîntâlnirea cu foştii mari jucători, antrenori şi oficiali ai federaţiei. În momentul în care am urcat pe scenă, am fost extrem de emoţionat. Am strâns din pumni, pentru a nu fi copleşit de importanţa momentului. Pentru Constanţa, nu poate fi decât o mândrie faptul că doi foşti jucători ai Farului au fost incluşi în echipa de aur a rugby-ului românesc. Acest lucru reprezintă pentru tinerii rugbyşti constănţeni un exemplu pentru a continua tradiţia rugby-ului la ţărmul mării, pentru a readuce echipa constănţeană la adevărata valoare şi a obţine cele mai bune rezultate”, a declarat Gheorghe Dumitru, căpitanul celei mai valoroase echipe naţionale de rugby a României din istorie.

„Am fost foarte emoţionat. Ne-am revăzut foştii coechipieri, ne-am reamintit şi de cei care, din păcate, nu mai sunt printre noi. Este o mare onoare pentru orice rugbyst să fie inclus în echipa secolului. Pe de o parte, mă aşteptam la acest lucru, deoarece am obţinut rezultate importante şi la nivelul cluburilor, şi la naţională, dar, pe de altă parte, mă gândeam că sunt foşti jucători, mai în vârstă ca mine, care au reprezentat şi ei cu cinste rugby-ul românesc. Selecţionarea mea şi a lui Gheorghe Dumitru în echipa de aur, precum şi celelalte premii speciale acordate constănţenilor demonstrează că Farul a dat mereu jucători de valoare României”, a spus şi Adrian Lungu, un alt fost mare internaţional român.