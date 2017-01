Doi constănţeni la CE de atletism pe echipe

Desfăşurate vineri seară, pe stadionul “Farul”, pentru al doilea an consecutiv, la lumina reflectoarelor, Campionatele Internaţionale de atletism ale României au avut câteva momente fierbinţi, care au atras atenţia spectatorilor. Astfel, cei prezenţi au urmărit atent proba de triplusalt feminin, în care CS Farul Constanţa a avut trei candidate la podium. Revenită după trei luni de pauză cauzată de o accidentare, Cristina Bujin a avut o comportare peste aşteptări, clasându-se pe locul secund, cu o săritură de 14,15m. „Este un rezultat foarte bun, mai ales că vin după o pauză lungă şi simt dureri la tendonul lui Achile, la piciorul stând. Ar fi fost extraordinar dacă aş fi reuşit să-mi fac şi baremul de calificare la Campionatele Mondiale, de care m-au despărţit doar 15 centimetri, dar mai sunt două luni până la competiţia de la Daegu”, a spus eleva antrenoarei Lenuţa Dragomir. În schimb, Cristina Toma, clasată pe ultima treaptă a podiumului, a încheiat întrecerea cu doar două sărituri reuşite şi cu un rezultat modest, 13,82 m. „Am avut multe emoţii, pentru că am evoluat acasă şi nu am prins pragul aşa cum mi-aş fi dorit. Îmi pare rău, mai ales că la antrenament sar constat cu aproape o jumătate de metru mai mult”, a mărturisit atleta care se pregăteşte în Grecia. Nici Cristine Spătaru nu a confirmat speranţele la revenirea în competiţiile oficiale după cinci ani de pauză, călcând pragul la fiecare dintre cele trei încercări efectuate. „Din păcate, nu reuşesc să-mi fac paşii, dar nu descurajez”, a explicat Spătaru

Şi proba masculină de triplusalt a fost în centrul atenţiei, graţie prezenţei celui mai bun atlet român al momentului, Marian Oprea. Sportivul care împlineşte azi 29 de ani s-a impus fără probleme, dar fără a impresiona, cu o săritură de 16,64 m. „Este bine că încă mai câştig, indiferent de cât sar. Nu sunt mulţumit, dar nici dezamăgit, pentrun că nu aveam în plan să fac vreo săritură deosebită. Au fost trei concursuri într-o perioadă scurtă de timp, mă simt un pic obosit şi nu văd ce rost are să mă agit şi să risc o accidentare. Am făcut deja baremul de calificare pentru Campionatele Mondiale şi am învăţat că este important să faci cel mai bun rezultat la competiţiile majore”, a declarat Oprea.

Chiar dacă a cucerit şapte medalii la întrecerea de la Constanţa, CS Farul va trimite la Campionatele Europene pe echipe, care vor avea loc la Izmir, pe 18 şi 19 iunie, doar doi sportivi. Dublă campioană naţională, Andreea Ogrăzeanu va lua startul în probele de 100 m, 200 m şi ştafeta 4x100 m, în timp ce Cornel Bănănău va lupta în proba de 100 m garduri.