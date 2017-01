Doi copii din Constanţa au nevoie periodic de transfuzii de sînge pentru a trăi

În sectorul de oncopediatrie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ajung, periodic, pentru tratament sau analize, peste 65 de copii care suferă de cancer. Acestora li se adaugă însă 130 de copii, care au diferite afecţiuni hematologice. Talasemia este o boală destul de frecvent întîlnită, însă formele grave sînt rare, iar în judeţul Constanţa, există doi copii care au talasemie severă. “Talasemia este o boală hematologică ereditară. Organismul produce prea puţină hemoglobină. Hemoglobina ajută eritrocitele să distribuie oxigenul în toate celulele organismului. Astfel, nivelul scăzut al hemoglobinei duce la anemie care se manifestă prin slăbiciune şi oboseală. Globulele roşii se distrug în permanenţă şi copilul are nevoie de transfuzii”, a declarat dr. Andreea Apostol, medic primar oncohematolog. Specialiştii spun că talasemia severă se manifestă, în general, prin culoarea galbenă a pielii, ameţeală, stare generală proastă, lipsa poftei de mîncare, scădere în greutate, bătăi rapide ale inimii, urină închisă la culoare. Rareori, apar dureri de cap şi abdominale, febră, ţiuit în urechi. Copiii cu o formă gravă de talasemie prezintă semne de anemie încă din primele luni de viaţă. Ei se dezvoltă mai greu decît alţi copii de vîrsta lor. Celelalte simptome constau în probleme de alimentaţie, diaree şi febră. În lipsa tratamentului, copilul poate muri. Micuţul care are talasemie are faţa deformată, cu fruntea bombată din cauza expansiunii măduvei osoase în interiorul oaselor. Totodată, ficatul şi splina copilului se vor mări, iar oasele vor fi mai slabe şi se vor rupe uşor. “Depistarea talasemiei minore înseamnă profilaxia talasemiei majore. Este foarte important ca orice persoană să îşi facă analizele şi să afle dacă suferă de vreo afecţiune, nu numai de talasemie. Este posibil ca din doi părinţi cu talasemie minoră să se nască un copil cu talasemie majoră”, a declarat dr. Apostol.

Specialiştii spun că programul naţional de evaluare a stării de sănătate îi ajută într-o mare măsură să depisteze talasemia, deoarece medicii de familie recomandă investigaţii amănunţite cînd constată o creştere a fierului din sînge. Pe lîngă analizele sangvine, pacientul va mai fi supus unor teste care ajută la identificarea altor probleme de sănătate determinate de talasemie. Cei doi copii care suferă de talasemie severă vin periodic la spital pentru a primi transfuzii timp de opt sau chiar 10 ore. Micuţii trebuie să evite medicamentele care cresc depozitele de fier din organism şi vitamina C. Copiii care suferă de talasemie au mare nevoie de vaccin antigripal, deoarece acesta îi protejează de anumite infecţii respiratorii. Pentru a evita acest tip de probleme, specialiştii susţin că sînt necesare consulturile periodice. Viaţa celor doi copii care suferă de talasemie diferă de a celorlalţi, deoarece nopţile şi le petrec conectaţi la un aparat care le furnizează sînge ca să poată trăi. O copilărie lipsită de bucuriile normale vîrstei duc şi cei 20 de copii hemofilici internaţi la Oncopediatrie, la fel ca şi micuţii bolnavi de cancer. Deşi mai sînt aproape două luni pînă la Crăciun, cadrele medicale din secţie sînt îngrijorate, deoarece nimeni nu s-a oferit să le cumpere cadouri copiilor bolnavi, care, de cele mai multe ori, provin din familii cu posibilităţi materiale reduse.