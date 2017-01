Doi copii din Constanţa, pe urmele lui Schumacher

Puţini oameni din Constanţa ştiu cine sînt Cristian şi Adrian Martin, însă nu ar fi exclus ca, peste 10-15 ani, cei doi copii să ajungă piloţi de renume mondial! Cristian şi Adrian Martin au debutat în karting anul trecut şi concurează pentru echipa Real Racing, condusă de Constantin Răileanu, fost pilot de karting şi pilot în Formula Ford. Acum doi ani, Răileanu a cîştigat Cupa Dacia Logan din cadrul Bucharest City Challenge 2007. Cristian Martin (8 ani) este în ultimul an la clasa Baby, iar Adrian Martin a trecut la clasa Mini, pentru că a împlinit vîrsta de 9 ani. Categoria Baby este destinată copiilor între 6 şi 8 ani. Karturile sînt echipate cu motoare de 60 cmc, în doi timpi, cu limitator de viteză. Motorul are nouă cai-putere, ceea ce permite o viteză maximă de 90 km/h. La categoria Mini concurează copiii între 9 şi 12 ani, iar karturile au motoare de 60 cmc, în doi timpi, care dezvoltă 12-15 cai putere. Aici, viteza de top poate urca pînă la 110 km/h, la turaţii de 15.000 rpm.

Cei doi constănţeni au început sezonul de karting 2009 cu Trofeul Primăverii, desfăşurat pe circuitul italian de la Lonato, lîngă Brescia. Cristian Martin a dominat calificările, apoi şi-a trecut în cont victoria în cea de-a 20-a ediţie a competiţiei. El a terminat prima cursă cu o victorie, iar în cea de-a doua, din cauza unor mici probleme de carburaţie, a terminat pe locul doi. La această clasă au luat startul 12 piloţi. ”Am învăţat foarte multe în această cursă. Mi-a plăcut foarte mult circuitul de la Lonato şi acum obiectivul meu este să obţin aceleaşi rezultate şi în cursa de la Siena. Anul acesta este ultimul pentru mine la această clasă şi mi-am propus să cîştig cît mai multe curse internaţionale şi titlul în Romania”, a declarat Cristian Martin.

Adrian Martin este în primul sezon la clasa Mini. În ciuda lipsei sale de experienţă, el a progresat rapid, reuşind să se apropie foarte repede de piloţii de top. „Sînt bucuros că m-am acomodat atît de repede la noua clasă. Mai am mult de muncă pentru a putea ţine pasul cu ceilalţi şi tocmai de aceea este foarte important să stau cît mai mult în kart pentru a aduna experienţă”, a spus Adrian Martin, care la Lonato, după un start marcat de numeroase acroşaje în pluton, nu a reuşit să termine în primii 14 şi a ratat calificarea în finala clasei Mini. „A fost o cursă extrem de dificilă şi în urma incidentului de la start am pierdut foarte multe poziţii. Sînt sigur că aş fi putut obţine un rezultat mai bun, dar acest lucru se mai întîmplă la curse. Am trecut deja peste acest moment şi mă pregătesc pentru etapa următoare”, a adăugat Adrian. Următoarea competiţie la care vor lua startul fraţii Martin este programată pe circuitul de la Siena, Italia, în perioada 21-22 martie. Această etapă face parte din Campionatul Regional al Toscanei. În România, Campionatul Naţional începe în luna aprilie.