Doi edili constănțeni au câștigat lupta cu ANI

Iese soarele și pe strada aleșilor locali constănțeni care s-au „pricopsit" anii trecuți cu rapoarte de incompatibilitate. Viceprimarul comunei Lipnița, Ioan Burcea, a câștigat în instanță lupta cu Agenția Națională de Integritate (ANI). Magistrații Curții de Apel Constanța (CAC) au anulat actul potrivit căruia Burcea ar fi fost incompatibil. Decizia a fost publicată ieri și poate fi atacată cu recurs în următoarele două săptămâni. Reamintim că viceprimarul din Lipnița este unul dintre zecile de aleși locali pe numele cărora au fost întocmite rapoarte de incompatibilitate pentru că, simultan cu funcția de ales local, au avut și calitatea de reprezentanți în Adunarea Generală a Asociaților (AGA) a RAJA SA. Ioan Burcea este al treilea edil constănțean care câștigă lupta cu ANI, după primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan, și primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea. „Am aflat că mi s-a întocmit raport de incompatibilitate în urmă cu doi ani. După ce am văzut ce eșecuri au suferit alți aleși locali, nu mă mai așteptam să am succes. Chiar dacă am câștigat, nu cred că voi mai accepta vreodată un nou mandat de consilier sau viceprimar", a declarat Ioan Burcea. În altă ordine de idei, ieri a fost o zi norocoasă și pentru primarul comunei 23 August, Mugur Mitrana, căruia Înalta Curte de Casație și Justiție i-a da câștig de cauză în fața ANI.