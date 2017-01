Doi fraţi ai fetiţei a cărei înhumare a fost refuzată de un primar din Franţa au murit în România

Mama bebeluşului decedat în noaptea de Crăciun în Franţa şi a cărui înhumare a fost refuzată de primarul localităţii unde s-a născut are patru băieţi, dintre care doi au murit la vârste fragede în România, relatează publicația Le Point. Potrivit lui Hélène Brelaud, din cadrul asociaţiei ASEFRR, familia fetiţei trăieşte în Franţa "de cel puţin opt ani". Părinţii, care sunt "foarte afectaţi", au amândoi "în jur de 35 de ani". Ei au doi băieţi, unul în vârstă de cinci ani şi celălalt de nouă ani, şcolarizaţi la Champlan. Potrivit ei, alţi doi băieţi au murit la vârste fragede în România: unul decedat din cauza "septicemiei", iar celălalt din cauza morţii subite a sugarului. "Această fetiţă era o binecuvântare pentru ei. Era foarte aşteptată", afirmă ea. Potrivit lui Brelaud, circa 30 de familii, respectiv aproximativ 80 de persoane, ocupă terenul din Champlan pe care locuieşte această familie fără apă, electricitate sau servicii de salubrizare. Ele îşi au domiciliul oficial la Secours Catholique des Ulis, adaugă ea, deoarece "primarii refuză domicilierea" familiilor de romi în comunele lor. Avocatul poporului Jacques Toubon, care are şi prerogative în materie de drepturile copilului şi combaterea discriminării, s-a declarat "bulversat", duminică. "Pe plan umanitar, sunt bulversat, stupefiat de această veste", a declarat el pentru France Inter. "În acelaşi timp, ca avocat al poporului, într-o situaţie ca aceasta, trebuie să am toate informaţiile pentru a judeca", a declarat el. Avocatul poporului "va aplica în această problemă metoda sa dintotdeauna - obţinerea de informaţii şi puncte de vedere ale tuturor - şi poate va acţiona", a spus el, subliniind că problema "discriminării în faţa morţii" a fost deja luată în considerare de instituţia pe care o conduce în trecut. "Este clar că există în acest caz probleme de drepturi", a insistat el, sugerând că ar putea să se sesizeze. Avocatul poporului dispune de mai multe mijloace de acţiune, între care punerea în aplicare a unor "soluţii coercitive" pentru "a recomanda administraţiei să adopte sancţiuni împotriva unei persoane fizice sau morale, publice sau private, supuse autorizaţiei sau acordului administrativ, care ar fi la originea unei discriminări", precizează site-ul său de Internet. Bebeluşul, o fetiţă pe nume Maria Francesca născută la 14 octombrie, a decedat în noaptea de 25 spre 26 decembrie din cauza sindromului de "moarte subită la sugar". Ea a fost numită Maria după numele bunicii sale şi Francesca de la Franţa, unde s-a născut.