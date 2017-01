Doi fraţi au adus pe lume trei copii?!

Un alt caz şochează lumea medicală, dar nu numai. Alexandra Macioc, în vîrstă de 36 de ani, din Adamclisi a adus pe lume trei copii, toţi concepuţi în urma unei relaţii incestuoase. Potrivit poliţiştilor, totul a ieşit la iveală după ce, la finele lunii trecute, femeia a anunţat naşterea celui de-al treilea copil şi l-a trecut în acte, la „tată”, pe fratele său, care este bolnav psihic. Ea le-a spus poliţiştilor că nu ştia cum să-l ia din spital pe cel mic, aşa că nu a avut de ales şi i-a spus medicului de familie din localitate că tatăl copilului este nimeni altul decît fratele său. Medicul a încremenit cînd a aflat ce s-a întîmplat de fapt şi a sesizat Poliţia.

Precizăm că cei doi fraţi au împreună trei fetiţe, una de patru ani, alta de doi ani, iar alta nou-născută, de doar trei zile. Alexandra a recunoscut, fără nici un fel de reţinere, că a trăit cu fratele său, care suferă de o afecţiune neurologică. Pe de altă parte, mama femeii nu crede că a fost posibilă naşterea celor trei copii din această relaţie. În ciuda acestui lucru, unele guri spun că părinţii celor doi ar fi ştiut totul, dar că n-au făcut altceva decît să închidă ochii. Membrii acestei familii strîns-unite locuiesc claie peste grămadă într-un bordei din localitatea Adamclisi şi abia dacă au după ce să bea apă. Nimic nu i-a împiedicat însă să întreţină relaţii sexuale. Oamenii din comună povestesc că ea se ducea noaptea peste el în pat şi că nu-l lăsa în pace. Se mirau totuşi că părinţii ei nu au sesizat, mai ales că stau cu toţii într-o cămăruţă fără uşi, fără perdele, fără niciun fel de perete. Viorel Ungureanu, agentul şef al Poliţiei Adamclisi, a spus că cercetările continuă în acest caz, sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de incest. Povestea şocantă a femeii din Adamclisi a intrat şi în vizorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului (DGASPDC) Constanţa, care a început o anchetă pentru elucidarea cazului. „Această situaţie a ieşit la iveală abia acum, după ce femeia a născut cel de-al treilea copil, deşi oamenii ştiau de povestea asta de ani buni. Avînd în vedere că cel mai mic copil are doar cîteva zile, că ceilalţi doi nu depăşesc cinci ani, iar condiţiile de trai sînt sub orice critică, am solicitat sprijinul unei ambulanţe pentru a-i transporta pe aceştia la Spitalul Băneasa”, a declarat directorul adjunct al DGASPDC Constanţa, Mihaela Ristea. Pe lîngă faptul că autorităţile au luat deja primele măsuri de urgenţă, Mihaela Ristea a declarat că instituţia pe care o reprezintă se va adresa instanţei pentru preluarea copiilor la un centru de plasament sau de către asistenţii maternali, dar că va solicita şi o expertiză psihologică în cazul părinţilor. “Trebuie să vedem dacă părinţii au discernămînt, iar acest lucru se va putea stabili doar după ce aceştia vor ajunge la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Este şocant faptul că părinţii au trăit cu această greşeală ca şi cum ar fi fost un lucru normal, dar şi că reprezentanţii comunităţii au tolerat atîta vreme povestea lor. Vrem să vedem care sînt şi concluziile anchetei poliţiei şi, în funcţie de verdictul acestora, mama ar putea fi decăzută din drepturile părinteşti”, a completat directorul DGASPDC Constanţa. Pedepsele nu se opresc însă aici. În funcţie de rezultatul anchetei, femeia riscă să stea după gratii şapte ani pentru incest.