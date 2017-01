Doi fraţi susţin că ar fi fost bătuţi de poliţiştii Secţiei 5

Un tînăr de 20 de ani, din Constanţa, îi acuză pe lucrătorii Secţiei 5 Poliţie că, joi noaptea, i-ar fi snopit în bătaie pe el şi pe fratele său chiar în sediul unităţii. Ciprian Neagu spune că oamenii legii au încercat astfel să le aplice o corecţie, pentru că au avut tupeul de a se lua la ceartă cu un poliţist: “Totul a început pe strada Arcului, din zona Km 4-5. Ofiţerul îmbrăcat în civil, Florin Creţu, îşi oprise Volkswagen-ul Passat pe şosea. Noi nu mai aveam pe unde să trecem, aşa că am început să-l claxonăm. După ce am insistat destul de mult, s-a dat la o parte. Cînd am ajuns în dreptul lui, l-am întrebat “Ce faci domnule, ţi-ai cumpărat stradă?”. În maşina lui se mai găseau două fete. Una dintre ele a început să ţipe: „Ce faci, mă? Tu ştii cine e ăsta? E ofiţer! În seara asta aţi încurcat-o”. Atunci poliţistul a coborît şi l-a luat de gît pe fratele meu. Eu am încercat să-l scap din mîinile lui şi am început să ne îmbrîncim”, a povestit Ciprian Neagu. Tînărul spune că ofiţerul s-a enervat şi a cerut ajutorul colegilor. În scurt timp, la locul incidentului a sosit o dubă, din care au coborît cîţiva poliţişti. Oamenii legii i-au luat cu forţa pe cei doi fraţi sub ochii privitorilor strînşi ca la circ pentru a asista la scandal şi i-au dus la sediul poliţiei. “Florin Creţu plecase cu maşina personală şi a ajuns înaintea noastră. Cînd am coborît din duba poliţiei, cu zece metri înainte de a intra în sediul secţiei, domnul Creţu a început să mă lovească cu pumnii şi cu picioarele. M-a lovit în spate, în stomac şi la picioare. Apoi, cînd am intrat în holul secţiei, mai mulţi poliţişti au tăbărît pe noi din toate părţile şi au început să ne lovească. Fratelui meu i-au spart un dinte”. Ciprian Neagu afirmă că, după ce i-au snopit în bătaie, poliţiştii au încercat să-i convingă să semneze nişte declaraţii. În cele din urmă au renunţat şi i-au lăsat să plece. Tînărul şi-a scos un certificat medico-legal care atestă faptul că “leziunile traumatice pe care le prezintă au putut fi produse prin lovire cu corp dur şi pot fi din 3.05.2007”. Ciprian Neagu este convins că poliţiştii încearcă să-l intimideze pentru a muşamaliza acest caz: „Au răspîndit prin cartierul în care locuiesc zvonul că, după ce toată povestea asta „se va răci”, vom avea de-a face cu membri ai lumii interlope şi nu va avea cine să ne apere”, a povestit tînărul. Ciprian Neagu a înaintat Secţiei 5 Poliţie o plîngere. El spune că are de gînd să-i dea în judecată pe poliţiştii care l-au agresat. Insp. Crina Chirea, purtătorul de cuvînt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), a declarat: „Cercetarea în acest caz va fi derulată de Parchetul de pe lîngă Judecătoria Constanţa. Iniţierea unei eventuale anchete administrative se va hotărî la nivelul comenzii IPJ, în cel mai scurt timp posibil”.