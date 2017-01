Doi handbalişti sîrbi la HCM Constanţa

Campania de achiziţii a campioanei şi cîştigătoarei Cupei României, Handbal Club Municipal Constanţa, a început spectaculos, mai ales că echipa nostră ţinteşte sus în sezonul care vine, punîndu-şi mari speranţe într-o prezenţă îndelungată în Liga Campionilor. După ce a reuşit prelungirea contractelor a trei jucători exponenţiali ai echipei (Ionuţ Stănescu, Laurenţiu Toma şi Mihai Timofte), conducerea grupării constănţene a realizat ieri primele transferuri ale verii. Handbaliştii sîrbi Dusko Milinovic şi Ivan Smigic vor apăra din sezonul viitor culorile Municipalului, după ce în ultimii ani au jucat în puternica ligă handbalistică spaniolă. Milinovic evoluează pe postul de inter dreapta (acoperind practic golul lăsat prin plecarea în Germania a lui Sandu Iacob), are 31 de ani, iar experinţa îl recomandă ca pe un jucător de certă valoare, mai ales că a jucat de 37 de ori în reprezentativa ţării sale. „Am vorbit cu conducătorii clubului, care m-au asigurat că echipa are proiecte ambiţioase pentru viitor. Va juca în Liga Campionilor şi îşi doreşte performanţă continentală. Avem practic aceleaşi gînduri, de aceea nu am ezitat nici un moment la semnarea contractului. Obiectivul personal, dar şi al echipei, este trecerea de grupele Ligii”, este prima declaraţie a lui Milinovic, cel care a fost coleg la formaţia sîrbă Sintelon cu Alexandr Adzic. „Nu am vorbit cu el, dar am auzit numai lucruri frumoase despre Constanţa. Totul este perfect”, spune interul de 1,95 metri, care a jucat o finală de Cupa Cupelor, în 2004, cu Valladolid, învingătoarea constănţenilor în semifinalele ediţiei trecute a aceleiaşi competiţii. Cu patru ani mai tînăr decît conaţionalul său, Ivan Smigic, fost jucător al formaţiei spaniole Cangas, este o alternativă pentru postul de conducător de joc. „Acum, Constanţa este casa mea! Am sosit de trei zile, iar oraşul este minunat. Am auzit multe despre formaţia constănţeană, de aceea sînt şi eu aici. Champions League este ambiţia mea, sînt sportiv şi îmi doresc să cîştig fiecare meci. La fel ca şi Dusko, îmi doresc să ajungem cît mai departe în competiţie”, a declarat conducătorul de joc.

Echipă pentru Liga Campionilor

Directorul executiv al clubului constănţean, Nurhan Ali, era satisfăcut de cele două transferuri, mai ales că evoluţia celor doi a fost atent monitorizată: „I-am văzut pe mai multe DVD-uri şi sînt încîntat de ce joacă. Împreună cu preşedintele Nicuşor Constantinescu şi Marius Puşcaş, membru în CA, am fost în Serbia şi am reuşit să-i convingem să semneze cu HCM. Cîştigau bine în Spania, dar au renunţat la o parte din cîştig pentru a veni la Constanţa să joace în Liga Campionilor. Prezenţa în cea mai tare competiţie intercluburi a fost atuul nostru”. Oficialul constănţean a lămurit şi problema băncii tehnice. „Numele viitorului tehnician va fi cunoscut în cel mai scurt timp. După plecarea lui Aihan Omer, la conducerea echipei va sosi doar un antrenor de valoare, străin sau român care activează în străinătate. Va trebui să continue drumul ascendent al echipei, început de Ion Crăciun şi continuat de Aihan Omer”, a spus Ali. Conducerea clubului negociază prelungirea contractului şi cu interul Florin Nicolae, care însă încearcă un transfer în străinătate. Reunirea lotului este programată la sfîrşitul săptămînii viitoare.