Doi înaintaşi completează sextetul georgian de la RCJ Farul

Sportul cu cea mai lungă ”hibernare” este rugbyul... din fericire, spunem noi, gîndindu-ne la calitatea îndoielnică a terenurilor din ţară (afectate pînă şi de cea mai nevinovată ploicică). Practic, a mai rămas o lună pînă se va auzi primul fluier intern din 2007, pe Stadionul ”Farul” jucîndu-se pe 24 martie un duel tradiţional, Rugby Club Judeţean - Remin Baia Mare. ”Din păcate, ne-am propus multe, dar putem realiza puţine în ultimele şapte etape de campionat. Sistemul competiţional gîndit de federaţie ne dezavantajează. Dacă porneam de la zero în play-off, am fi avut şanse la o semifinală cu actualul lot, dar aşa nu putem scăpa de locul cinci. Provocarea rămîne pe anul viitor”, a declarat directorul executiv Aurelian Arghir, care a deconspirat şi noutăţile returului. RCJ Farul s-a întărit în această iarnă cu doi foşti dinamovişti, pilierul Nicolae Gornoavă şi uvertura Bogdan Munteanu (veniţi la schimb cu mijlocaşul la deschidere Darie Curea), centrul Marian Dumitru (revenit din Franţa) şi doi georgieni, Kaxhaber Uchava şi Iuri Natriashvili. Primul are 29 de ani şi joacă în linia a doua, cel de-al doilea 23 şi este taloner, ambii fiind internaţionali ai Georgiei, reprezentativă calificată la Cupa Mondială franceză din toamnă. Ei măresc astfel contingentul gruzin cantonat la ţărmul românesc al Mării Negre, din care mai fac parte înaintaşii Georgi Khositashvili, Lasha Azaladze, Lasha Tavarkiladze şi mijlocaşul la grămadă Bidzina ”Bibi” Shamkaradze. Toţi s-au antrenat ieri sub comanda australianului Paul James Nixon (alături de cuplul Gheorghe Florea - Florea Opriş), revenit vineri de la Antipozi... ”Mi-a fost dor de Constanţa, de vremea frumoasă, aproape la fel de însorită ca în Australia”, a glumit ”cangurul”, care a parcurs în cîteva zile toată scara Celsius... de la 40 de grade în Australia la zero în Constanţa! ”Băieţii arată bine, sînt mai puternici după programul intens la sala de forţă pe care l-au urmat în iarnă. Sînt entuziaşti... bigger, stronger... şi sper, mai inteligenţi decît în meciurile trecute”, a declarat Nixon, care a motivat ultimele înfrîngeri ale echipei sale (în special cele cu Aradul) pe... ”less brain” (mai puţină minte). Următoarele trei săptămîni continuă cu antrenamente specifice zilnice duble pentru ”marinari”, intraţi în linia dreaptă a pregătirii noului an competiţional.