Doi internauţi s-au sinucis după piratarea unui site pentru infideli

Două persoane asociate cu publicarea pe internet a datelor confidenţiale ale utilizatorilor site-ului Ashley Madison, o reţea de socializare destinată persoanelor infidele, s-au sinucis, a anunţat, luni, poliţia canadiană. Avid Life Media, compania canadiană care deţine site-ul Ashley Madison, oferă o recompensă de 500.000 de dolari canadieni (377.000 de dolari americani) pentru orice informaţie care se va dovedi utilă în identificarea piraţilor cibernetici care au publicat online acele date confidenţiale.

Numeroase informaţii cu caracter personal din peste 33 de milioane de conturi au fost furate recent de pe site-ul Ashley Madison, care oferă utilizatorilor săi posibilitatea de a avea o aventură. Adresându-se piraţilor cibernetici, cunoscuţi sub numele The Impact Team, Bryce Evans, directorul de personal al Poliţiei din Toronto, a declarat: ”Vreau să vă explic foarte clar: acţiunile voastre sunt ilegale, iar noi nu le vom tolera. Acesta este un semnal de alarmă pentru voi”. Felul în care a fost realizată acea acţiune de piraterie online a fost foarte sofisticat, a explicat detectivul Menard de la departamentul de luptă împotriva infracţionalităţii online din cadrul Poliţiei din Toronto. Bryce Evans a confirmat că date personale de pe numeroase cărţi de credit au fost incluse în prima tranşă de informaţii care au fost publicate de The Impact Team. Poliţiştii canadieni sunt de părere că piraţii cibernetici au dezvăluit doar datele personale ale utilizatorilor site-ului Ashley Madison care sunt asociate cu ultimele patru cifre din numărul principal al fiecărui card de credit. Poliţia a sfătuit victimele acestui atac cibernetic să îşi verifice conturile bancare. Poliţia canadiană a furnizat şi câteva detalii despre acel atac cibernetic, care a început pe 12 iulie, atunci când mai mulţi angajaţi ai companiei Avid Life Media au descoperit, după ce şi-au deschis computerele, un mesaj de la grupul de piraţi cibernetici The Impact Team. Mesajul era însoţit de muzică, celebra piesă ”Thunderstruck” a trupei rock AC/DC.

Stephen Coty, expert în securitate informatică la compania Alert Logic, care a analizat acele date publicate pe internet, spune că, deşi anchetatorii s-au concentrat pe site-ul Ashley Madison, al cărui slogan este ”Viaţa e scurtă. Implică-te într-o aventură!”, compania Avid Life Media deţine şi alte site-uri pentru adulţi, precum ”Cougar Life” şi ”Established Men”. Utilizatorii tuturor acestor site-uri sunt acum vulnerabili, a spus Stephen Coty. Potrivit specialiştilor, site-ul Ashley Madison are, anul acesta, o medie de 124 de milioane de accesări în fiecare lună şi ocupă locul 18 în topul celor mai populare site-uri pentru adulţi din lume.