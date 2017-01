Doi jandarmi constănţeni, participanţi la misiunile de pace din Kosovo

115 jandarmi români pleacă în Kosovo pentru a-i înlocui pe cei care şi-au terminat misiunea în teatrul de operaţiuni, acesta fiind cel de-al 12-lea contingent din ţara noastră care execută misiuni de menţinere a păcii în Kosovo. Astăzi vor pleca 75 de jandarmi, urmând ca alţi 40 de militari să pornească spre Kosovo peste două săptămâni. Printre ei se numără şi doi constănţeni: lt. col. Valentin Verzea, din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Constanţa, care este la a treia misiune de acest gen în Kosovo şi cpt. Arun Constantin Bibire, de la Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanţa, care va fi comandantul detaşamentului de misiuni internaţionale constituit la nivelul Brigăzii Speciale de Intervenţii a Jandarmeriei Române. Cpt. Bibire a participat şi la misiunea de pace de anul trecut din Kosovo, când a fost adjunctul comandantului detaşamentului misiuni internaţionale. Ieri, la ora 13.00, a avut loc la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române ceremonia Apelului Solemn al Detaşamentului de Jandarmi care va acţiona în cadrul misiunii Eulex, sub egida Uniunii Europene, în Kosovo. La eveniment au participat secretarul de stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, chestor Ioan Dascălu şi consilierul prezidenţial, Iulian Fota. „Ştiu că sarcinile şi misiunile din Kosovo nu vor fi uşoare şi nici puţine”, le-a spus Ioan Dascălu jandarmilor, amintind că şi el a participat la misiuni în Kosovo. Prestaţia jandarmilor români în teatrul de operaţii internaţional a fost apreciată atât de reprezentanţii Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care au acordat în fiecare an luptătorilor români medalia „În serviciul păcii”, cât şi de reprezentanţii Eulex. Reamintim că pe 25 noiembrie, 82 de jandarmi români aflaţi în Kosovo au fost medaliaţi de EULEX în semn de recunoaştere a profesionalismului dovedit pe timpul executării misiunilor. Faţă de precedentele mandate (sub egida ONU), care se derulau pe o perioadă de un an, misiunea celor 115 jandarmi români va dura şase luni.

Detaşamentul de Misiuni Internaţionale al Jandarmeriei Române dislocat în Kosovo execută misiuni şi se subordonează operaţional Uniunii Europene, în cadrul misiunii EULEX Kosovo, Începând cu 10 decembrie 2008, după realizarea transferului de responsabilitate între ONU şi UE. Principalele misiuni desfăşurate în Kosovo de jandarmii români : controlul mulţimilor, participarea la asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul desfăşurării unor adunări publice, mitinguri şi marşuri, precum şi a unor conflicte inter-etnice; escortarea şi protecţia parlamentarilor şi VIP-urilor, escortarea unor delegaţii oficiale, a parlamentarilor, precum şi a altor personalităţi oficiale; paza şi apărarea unor instanţe de judecată pe timpul desfăşurării proceselor criminalilor de război, securizarea perimetrului exterior al închisorii Dubrava; escortarea unor deţinuţi pe timpul transportului de la locul de detenţie la sediul instanţelor de judecată; operaţiuni speciale –arestarea unor suspecţi de crime de război, căutarea de armament, muniţie şi droguri, paza unor transporturi de materiale explozive şi de valori; asigurarea sau restabilirea ordinii publice şi acţiuni în cooperare cu Poliţia.