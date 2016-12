Doi jucători noi la BC Athletic

Cu doar două victorii obţinute în cinci partide disputate în Seria Est a Diviziei B la baschet masculin, formaţia BC Athletic încearcă în această perioadă întărirea lotului pentru o cât mai bună evoluţie în ultima parte a campionatului. Chiar dacă criza financiară este resimţită din plin şi la formaţia constănţeană, BC Athletic a reuşit în aceste zile să perfecteze transferul unui jucător care a evoluat până acum în Divizia A. Este vorba de constănţeanul Dan Răducanu, jucător care ar putea debuta la BC Athletic chiar sîmbătă, atunci când formaţia de la ţărmul mării va evolua, în deplasare, cu Phoenix Galaţi în cadrul etapei a 7-a din Seria Est a Diviziei B. În vârstă de 29 de ani, Răducanu are 2,02 m şi 92 kg, putând evolua atât pe postul de extremă, cât şi pe cel de pivot. Dan Răducanu a mai evoluat în carieră la următoarele echipe din Divizia A: BC Farul, Petrom Elba Timişoara, BC Tîrgovişte şi SCM U. Craiova, de la acesta din urmă venind la BC Athletic. „Am reuşit să perfectăm toate actele legate de transferul lui Răducanu. Cu el în echipă speranţele pentru o clasare superioară şi o calificare în turneul semifinal sunt foarte mari. A mai avut oferte de la echipe din Divizia A, însă a preferat să se întoarcă la Constanţa“, a declarat antrenorul Vasile Paşca. Un alt jucător care ar putea debuta la BC Athletic în acest an este şi pivotul Mihai Ursuleanu. Deşi va împlini 16 ani abia în vara acestui an, Ursuleanu l-a impresionat deja pe Vasile Paşca cu calităţile sale, având 2,05 m şi o tehnică care îl anunţă un jucător de mare perspectivă. „Este legitimat la CSS, însă vreau să îi fac dublă legitimare pentru a fi alături de noi şi la partidele oficiale şi a se putea integra în atmosferă cât mai bine“, a explicat Paşca situaţia lui Ursuleanu.