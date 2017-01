Doi luptători constănţeni, pe podium la CN de seniori

La sfârşitul săptămânii trecute, la Bacău, s-au desfăşurat finalele Campionatelor Naţionale individuale de lupte greco-romane, competiţie rezervată seniorilor. Printre medaliaţii cu bronz s-au numărat şi doi sportivi constănţeni. „Dorin Pîrvan, aflat la primul său an ca junior, a luptat foarte bine şi a ratat calificarea în finala mare pentru numai şapte-opt secunde, din cauza lipsei de experienţă. Putea să cucerească măcar argintul dacă era mai atent”, a declarat Ioan Giuglea, care îl antrenează pe Dorin Pîrvan (categoria 84 kg) la clubul LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, alături de Valentin Dobrin. LPS a mai avut un sportiv la Bacău, pe Valentin Ştefan (născut tot în 1993, ca şi Pîrvan), care a ocupat locul 8 la categoria 55 kg. Al doilea constănţean de pe podium este Cătălin Căşaru, care se află la primul său an ca senior şi a cucerit bronzul la categoria 66 kg. „Căşaru este un abonat la podium. În şapte ani, de când practică luptele, doar în 2008 a ratat medalia la Campionatele Naţionale. Din păcate, acum este legitimat la Astra Arad şi cucereşte medalii pentru noul său club. Am vrea să-i premiem pe aceşti sportivi pentru performanţele obţinute şi căutăm sponsori care să ne ajute”, a mai spus Giuglea, care este şi director executiv al Asociaţiei Judeţene de Lupte.