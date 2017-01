Doi mari producători de ţigări recunosc că au facilitat contrabanda cu tutun

Marii fabricaţi de tutun Imperial Tobacco şi Rothmans-Benson and Hedges (RBH) au recunoscut că au facilitat contrabanda cu tutun la frontiera canadiano-americană, la începutul anilor \'90, recunoaştere care îi va costa peste un miliard de dolari.

Secţia canadiană a Imperial Tobacco şi societatea Rothmans-Benson and Hedges (RBH), deţinută în proporţie de 60% de canadianul Rothmans şi 40% de americanul Philip Morris International, au pledat vinovat pentru acuzaţiile legate de contrabanda cu tutun, cu ocazia unor audieri simultane la Montreal şi Toronto. “Cele două societăţi au recunoscut că au ajutat persoane să vîndă şi să aibă în posesie tutun fabricat în Canada, care nu era împachetat şi ştampilat conform dispoziţiilor legii privitoare la accize”, a spus Jandarmeia Regală a Canadei. După audieri, Philip Morris a adresat o ofertă de preluare amiabilă în valoare de circa două miliarde de dolari americani partenerului său canadian Rothmans, o operaţiune care i-ar permite să controleze în totalitate consorţiul Rothmans-Benson and Hedges. Poliţia canadiană a anchetat mai bine de opt ani pentru a demonstra vinovăţia Imperial Tobacco şi a consorţiului format de Rothmans şi Philip Morris în această afacere de contrabandă din perioada 1989-1994. Tutunul era adus din Canada spre puncte strategice de cealaltă parte a frontierei americane, apoi reintrodus în provinciile Quebec şi Ontario de către contrabandişti care alimentau astfel reţelele de distribuţie ilegală. Imperial Tobacco trebuie să plătească o amendă de 200 de milioane de dolari canadieni, iar Rothmans-Benson and Hedges, 100 de milioane de dolari canadieni. Este cea mai mare amendă impusă în Canada vreodată, a spus poliţia.

Cei doi producători de tutun au încheiat, joi, un acord cu Guvernul canadian şi cu provinciile, pentru a rezolva orice eventuală urmărire civilă legată de rolul lor în contrabanda cu tutun în Canada. Imperial Tobacco a acceptat să plătească 400 de milioane de dolari canadieni pe o perioadă de 15 ani, iar Rothmans Benson and Hedges, 450 de milioane de dolari pe aceeaşi perioadă, în cadrul acestui acord. Adăugarea acestor sume la amendă aduce la 1,15 miliarde de dolari canadieni suma pe care companiile trebuie să o ramburseze în această afacere. Acordul mai prevede implementarea unui mecanism de control intern, pentru a se evita orice recidivă şi participarea societăţilor la lupta împotriva tutunului de contrabandă. Acest acord seamănă cu cel din iulie 2004, dintre UE şi grupul Philip Morris, care prevede abandonarea urmăririlor civile în schimbul achitării unei indemnizaţii de un miliard de euro pe 12 ani şi a unui angajament ferm în lupta împotriva contrabandei. Potrivit unui studiu recent, 22% dintre fumătorii canadieni au fumat ţigări de contrabandă, anul trecut.