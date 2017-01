Doi militari americani, acuzaţi de violarea unei românce însărcinate

Doi militari americani staţionaţi la o bază din nordul Italiei sunt acuzaţi de violarea unei românce prezentată drept prostituată. Cazul a stârnit tensiuni diplomatice între Roma şi Washington, iar justiţia americană solicită repatrierea celor doi pentru a fi judecați de o instanță americană, scrie Il Giornale di Vicenza. Cei doi militari americani - Gray Gerelle Lamarcus şi Edil Mc Cough, ambii de 21 de ani, sunt staţionaţi la baza militară Del Din, situată în apropierea oraşului Vicenza, în nordul Italiei. Aceștia sunt acuzaţi de tâlhărirea, lovirea şi violarea unei românce de 24 de ani, care era însărcinată în şase luni, în oraşul Vicenza. Unul dintre militari a vrut să se sinucidă. Din cauza agresiunii, care a avut loc acum câteva zile, românca, prezentată drept prostituată, riscă să piardă sarcina şi este internată într-un spital din San Bortolo, în apropiere de Vicenza. Primarul din Vicenza, Achille Variati, i-a cerut ministrului italian al Justiţiei, Andrea Orlando, să intervină pentru a opri extrădarea celor doi militari în Statele Unite. Unul dintre cei doi militari a încercat să se sinucidă după comiterea agresiunii, fiind internat în prezent. El mai este suspectat de violarea unei minore, tot în Italia, în toamna anului trecut. "În conformitate cu Acordurile privind statutul forţelor străine existent între Italia şi Statele Unite, Washingtonul cere statului-gazdă transferul juridicţiei în toate cazurile în care este implicat personal militar american", a declarat maiorul american Mike Weisman, purtătorul de cuvânt al Brigăzii americane 173 din Italia. Potrivit site-ului TGcom24.it, agresiunea a avut loc la jumătatea lunii iulie. Românca în vârstă de 24 de ani, care s-ar fi prostituat, a fost abordată de cei doi militari americani, a fost urcată într-o maşină, dusă pe un câmp, unde a fost bătută, violată şi abandonată.

Trecut româno-american controversat

Militarii americani care comit infracțiuni în timpul misiunilor din afara teritoriului Statelor Unite sunt scoși basma curată aproape întotdeauna. La presiunile oficialilor SUA dar și în baza unor acorduri oficiale bilaterale, prealabile, cu țările unde staționează, militarii americani nu pot fi trași la răspundere în acea țară. Ei sunt scoși imediat de acolo. SUA le impun țărilor care au pe teritoriul lor militari americani să le aplice acestora statut de diplomați. Care, în baza convențiilor internaționale nu pot fi interpelați, anchetați, judecați sau încarcerați. În trecut, în România, un militar american care servea în cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, a fost scos basma curată de ”Justiția SUA”, după ce a fost acuzat de moartea artistului român Teo Peter, un muzician rock român, basist și cofondator al formației Compact. El a decedat pe 4 decembrie 2004, în urma unui accident rutier, taxiul în care se afla fiind lovit de un Ford Expedition condus de Christopher Van Goethem, soldat american de la Ambasada SUA din București. Înainte de accident, Teo Peter a fost prezent la Sala Polivalentă în calitate de organizator.

Presupusul ucigaș, condamnat la o scrisoare de mustrare. Pentru adulter!

Soldatul american, bărbat căsătorit se afla în maşină cu iubita sa, motiv pentru care a părăsit locul accidentului, iar reprezentanţii ambasadei de la Bucureşti l-au urcat într-un avion şi l-au trimis în SUA. La 1 februarie 2006, Curtea Marţială din statul Virginia l-a găsit vinovat pe american de adulter, achitându-l însă pentru acuzaţia de omor prin neglijenţă în legătură cu moartea muzicianului român Teo Peter, în decembrie 2004. Vangoethem a mai fost găsit vinovat de declaraţii oficiale false în faţa anchetatorilor şi de obstrucţionarea justiţiei, pentru toate acestea primind o scrisoare de mustrare. Serviciile secrete române au fost implicate în acoperirea adevăratului vinovat în cazul accidentului în care şi-a pierdut viaţa solistul Teo Peter. Ipoteza şocantă a fost lansată de jurnalistul Cornel Nistorescu, în direct, în 2013, la un post de televiziune. "Cazul Teo Peter e o alta nebunie de lucratura a serviciilor secrete, pentru că Teo Peter a murit in accident nu cu acel soldat care era de garda, ci cu un copil minor al ambasadorului care era in stare de ebrietate sau drogat. Imediat ambasadorul a plecat, copilul a plecat, iar acel soldat care era vinovat... Există o declaraţie politica in Parlament si public in Monitorul Oficial si o afirmatie importanta facuta de un om care era la acea data in comisia de control şi supraveghere a serviciilor de informaţii", a spus Nistorescu.