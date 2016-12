Doi morţi şi 30 de răniţi în urma unui atac comis într-un campus universitar

Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte 30 rănite după ce atacatori înarmaţi au luat cu asalt o instituţie de învăţământ superior din Kenya, astăzi, au declarat oficiali citaţi de NBC News. Atacatorii au "tras fără discriminare" în campusul Garissa University College, generând confruntări cu forţele de poliţie, a anunţat poliţia naţională din Kenya într-un comunicat. Atacul are loc la trei zile după ce preşedintele american Barack Obama a anunţat că va vizita această ţară est-africană în iulie. Centrul naţional pentru situaţii de urgenţă a declarat că două persoane au fost ucise în incident, potrivit Reuters, în timp ce Crucea Roşie kenyană a declarat că 30 de persoane au fost rănite, dintre care patru "foarte grav". Atacul nu a fost încă revendicat. Însă Al-Shabaab, gruparea teroristă ce are legături cu Al-Qaida şi îşi are sediul în Somalia, a comis anterior mai multe atacuri în Kenya. În 2013, aceasta a revendicat atacul de la centrul comercial Westgate din Nairobi, soldat cu peste 60 de morţi.