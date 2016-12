Doi morţi şi un rănit grav

16:54:57 / 24 Aprilie 2014

Bucuresti

In curand se fac 4 ani, de cand fratiorul meu a pierit in acest tragic accident. Lacrimile nu se usuca de pe obrajii mei si ai parintilor. Multumesc tuturor celor care au fost alaturi de noi in acele clipe ! Dumnezeu sa te ierte fratiorul meu scump, esti tot timpul alaturi de noi, in sufletele noastre!