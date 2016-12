Doi octogenari vor să recucerească Everestul

În timp ce alpinismul se pregăteşte să celebreze 60 de ani de la prima ascensiune pe Everest, cel mai înalt vârf din lume, cu 8.848 m altitudine, doi octogenari vor să le fie menţionate numele în Cartea Recordurilor, ca fiind cei mai vârstnici cuceritori ai Acoperişului Lumii: nepalezul Min Bahadur Sherchan, de 81 de ani şi japonezul Yuichiro Miura, de 80 de ani. Cei doi sunt deja cunoscuţi pentru că au reuşit extraordinara ispravă la 76 şi 75 de ani, având chiar o polemică. Yuichiro Miura a urcat pe vârf la o zi după Min Bahadur Sherchan, dar a fost considerat cel mai vârstnic cuceritor al Everestului, pentru că nepalezul nu a făcut cererea. Totuşi, Min Bahadur Shercan nu vrea să ţină ranchiună, declarând în casa sa din Katmandu: ”De ce vreau să fac un nou record, când eu îl am pe al meu? Pur şi simplu pentru că mi-am propus să urc pe vârf după ce împlinesc 80 de ani. Am încercat să o fac anul trecut, dar nu am obţinut sprijin financiar din partea Guvernului”.

Min Bahadur Shercan, care nu aparţine comunităţii sherpa, faimoasă prin faptul că dă cei mai mulţi ghizi în Himalaya, ajutând alpiniştii din toată lumea să urce pe cele mai înalte vârfuri din lume, a făcut şi el apel la unul dintre aceşti specialişti fără egal în alpinismul extrem. Circa 4.000 de persoane au urcat pe Everest din 1953, de când neo-zeelandezul Edmund Hillary şi şerpaşul Tenzing Norgay au reuşit premiera absolută.