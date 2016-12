Doi piloţi din India s-au bătut în carlinga unui avion de pasageri

Doi piloţi din India au fost suspendaţi după ce s-au bătut în carlinga unui avion de pasageri, autorităţile aeronautice indiene lansând o investigaţie în acest caz, informează ziarul The Independent. Căpitanul şi copilotul unui avion comercial se pregăteau să decoleze, duminică seară, din Jaipur spre New Delhi. Însă, pe fondul unei dispute, cei doi piloţi ai avionului de pasageri s-au luat la bătaie. Copilotul se pare că nu a executat în detaliu ordinul de verificare a datelor tehnice înainte de începerea decolării. În loc să raporteze altercaţia turnului de control şi să oprească decolarea, comandantul avionului companiei Air India a continuat cursa, semnalând incidentul abia după aterizarea la New Delhi. Cei doi piloţi au fost suspendaţi pe durata investigaţiei.