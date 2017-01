Doi poliţişti au salvat o femeie de la înec

O constănţeancă de 57 de ani, care a încercat, ieri, să se sinucidă, a fost salvată, în ultimul moment, de doi agenţi ai Secţiei 2 Poliţie Constanţa. La ora 14.20, oamenii legii au primit un apel prin 112, care anunţa că trupul unei persoane pluteşte pe malul lacului Tăbăcărie. O patrulă formată din agenţii Florin Popescu şi Florin Rusescu, care se afla în apropiere, a ajuns în scurt timp pe lac. “Victima se afla sub o margine de beton a malului. Ne-am aşezat pe burtă şi am văzut că femeia mai mişca. Am reuşit să o tragem cât mai aproape de noi, şi apoi am scos-o din apă. Am aşezat-o pe o parte, i-am făcut masaj cardiac şi am readus-o la viaţă”, a declarat pentru “Telegraf” ag. şef pp. Florin Popescu. Cu numai câteva minute înainte de apelul primit prin 112, la sediul Secţiei 2 Poliţie se prezentase un constănţean care a reclamat dispariţia mamei sale, Florica Traşcă. Cei doi poliţişti şi-au dat seama că persoana salvată ar putea fi cea reclamată ca fiind dispărută. “Era îmbrăcată doar cu pantalonii de trening de culoare albastru închis şi cu o bluză roşie, exact cum ne spusese fiul ei. Pe mal, se aflau bluza de trening şi o pereche de papuci pe care le lăsase acolo înainte de a se arunca în apă. Ne-am anunţat colegii să îi spună fiului că i-am găsit mama”, a adăugat ag. şef pp. Florin Popescu.

ŞOC HIPOTERMIC Minutele până la sosirea ambulanţei treceau greu pentru cei doi poliţişti. “Victima tremura încontinuu şi deja intrase în şoc hipotermic, din cauza apei reci. Am ridicat-o de pe mal şi am dus-o în maşină, unde am dat drumul la căldură. În scurt timp, a sosit echipajul SMURD, care a preluat-o. Ambulanţa abia plecase, când a ajuns şi fiul ei”, a declarat ag. şef pp. Florin Rusescu. Femeia a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru îngrijiri medicale. Fiul femeii care a încercat să-şi pună capăt zilelor le-a spus poliţiştilor că mama sa are o depresie severă şi probabil de aceea a apelat la acest gest extrem. Florica Traşcă a plecat de acasă, ieri dimineaţă, în jurul orei 10.00, şi rudele s-au îngrijorat pentru că femeia lipsea de prea multă vreme şi mai avusese câteva tentative de suicid.