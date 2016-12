Doi poliţişti de la Rutieră acuzaţi de corupţie au negat toate acuzaţiile

• DECLARAŢII • Primii doi poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanţa, Liviu Iulian Conduleţ şi Ervin Tulei, trimişi în judecată de procurori pentru implicare în scandalul de corupţie din vara anului 2008, au fost audiaţi, ieri, de judecătorii constănţeni. Ambii s-au declarat nevinovaţi şi au negat acuzaţiile de luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice şi sustragere sau distrugere de înscrisuri oficiale aduse de procurori. „Nu am cerut niciun ban vreunui şofer şi în special lui Septimiu Cătălin Bulgariu, cel care spune că mi-a dat 100 de euro pentru a-l scuti pe tatăl lui de plata unor amenzi. Eu nu mai puteam face nimic pentru ca acesta să nu achite amenzile”, a declarat Conduleţ. El a adăugat că nu îşi aduce aminte ca Bulgariu să fi discutat cu el despre sancţiunile tatălui său. „E posibil să fi venit la mine... Eu ridicam aproximativ 500 de permise pe an, iar în asemenea situaţii, oamenii veneau cu diferite ameninţări şi provocări la adresa mea”, a afirmat Conduleţ. Cu privire la acuzaţia de sustragere de documente oficiale, Conduleţ şi Tulei au spus că au fost nevoiţi să ia acasă documentele pentru că la sediul Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa nu aveau spaţiu de depozitare. „Pentru că nu aveam fişete la serviciu, secretarul Poliţiei Municipiu mi-a sugerat să le ţin acasă. Aceste documente nu erau strict secrete, erau declaraţii de tamponare. Cu toate că ştiam că nu am voie să scot actele din unitate, nu am avut încotro din cauza dotării precare a SPR Constanţa. Un motiv în plus este acela că aveam peste 200 de lucrări în derulare şi nu aveam timpul fizic necesar pentru a le termina la serviciu. Mai tot timpul eram pe drumuri, cu geanta plină de documente”, a mai spus Conduleţ. El a precizat că datoria lui era de a completa nişte date în acele acte şi niciodată nu a luat legătura cu vreo persoană din respectivele dosare. „Lucrările erau înregistrate şi, vreme de cinci ani, am rulat sute de asemenea dosare. Niciodată nu am pierdut vreunul”, şi-a încheiat Conduleţ declaraţia dată în faţa instanţei. Următorul termen de judecată va fi pe 20 aprilie.

• ACUZAŢII • Potrivit actului de inculpare, Conduleţ este acuzat de luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice şi sustragere sau distrugere de înscrisuri oficiale, iar Tulei, de abuz în serviciu şi sustragere sau distrugere de înscrisuri oficiale. Procurorii spun că Iulian Liviu Conduleţ ar fi primit, pe 11 august 2007, suma de 100 de euro de la Septimiu Cătălin Bulgariu pentru a anula trei procese verbale de sancţionare contravenţională primite de tatăl acestuia pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Acuzaţia de abuz în serviciu se referă la o întâmplare de pe 1 martie 2009, când agentul Gigi Cristian Ruşescu i-a sunat pe Tulei şi pe Conduleţ pentru a-i ruga să îl facă scăpat pe Gigel Budur, care tocmai fusese implicat într-un accident rutier. De asemenea, procurorul îi acuză pe cei doi poliţişti că au luat acasă, fără permisiunea şefilor, mai multe documente din dosarele penale aflate în lucru la Serviciul Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa, existând suspiciunea că intenţionau să îi scape de răspunderea penală pe şoferii prinşi pe picior greşit în trafic.