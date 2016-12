Doi prieteni au refăcut traseul din „Ocolul Pământului în 80 de zile”

Un german şi un francez au refăcut traseul personajului Phileas Fogg din romanul de aventuri „Ocolul Pământului în 80 de zile”, al scriitorului Jules Verne, într-o călătorie insolită în jurul lumii, care a început pe 9 septembrie, la Paris, şi a inclus şi România. Aventura lui Milan Bihlmann şi Muammer Yilmaz a fost una cu adevărat specială, având în vedere că aceştia nu au cheltuit niciun ban din fondurile proprii pentru a duce la capăt insolita călătorie. Milan Bihlmann şi Muammer Yilmaz au publicat fotografii şi informaţii despre aventura lor pe pagina de Facebook Optimistic Traveler.

După ce au plecat de la Paris pe 9 septembrie, cei doi prieteni au traversat mai multe ţări, convingând diverse agenţii de turism să le ofere gratuit bilete de tren şi de avion. Cei doi călători au făcut autostopul şi au primit cazare de la străinii întâlniţi pe drum. Astfel, pe când se aflau în India, un om de afaceri din Calcutta s-a oferit să le plătească biletele de avion până la Bangkok, după ce a citit într-un ziar local despre aventura lor.

Milan Bihlmann şi Muammer Yilmaz s-au cunoscut în decembrie 2010, când Milan i-a oferit cazare lui Muammer, prin intermediul reţelei couchsurfing.com, prin intermediul căreia persoanele înscrise pun la dipoziţia doritorilor, gratuit, un spaţiu de cazare pentru scurtă durată, gazdelor fiindu-le, la rândul lor, oferite servicii similare în călătoriile lor. În timpul celor trei zile petrecute împreună în 2010, cei doi au discutat despre posibilitatea realizării unei călătorii în jurul lumii, care să fie inspirată de romanul „Ocolul Pământului în 80 de zile”, al scriitorului Jules Verne. Milan Bihlmann, din Germania, a studiat relaţii internaţionale şi a lucrat şi ca jongleur profesionist. Bărbatul studiază în prezent administrarea afacerilor la Școala de Economie și Drept de la Berlin. Muammer Yilmaz, în vârstă de 39 de ani, este un fotograf francez, producător şi pasionat de călătorii. În total, cei doi au acoperit aproape 20.000 de kilometri, călătorind aproximativ 250 de kilometri pe zi. După ce au plecat din Franţa, aventurierii au traversat Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, România, Turcia, Armenia, Iran, Pakistan, India şi de acolo au ajuns în Singapore. Din Asia au ajuns la San Francisco şi New York, revenind apoi la Paris.

La un moment dat al aventurii, cei doi erau blocaţi în Calcutta, înainte ca un localnic să îi contacteze prin intermediul paginii lor de Facebook, oferindu-se să le plătească bilelele de avion către Thailanda. Binefăcătorul celor doi aventurieri, Amit Saraogi, este un om de afaceri şi a citit despre cei doi bărbaţi într-un ziar local, invitându-i apoi să ia cina acasă la el. „La început, după ce am citit articolul din ziar, am fost curios în legătură cu aceşti doi bărbaţi care s-au înhămat la un asemenea tur”, a declarat omul de afaceri indian. „Apoi am intrat pe internet şi le-am trimis un mesaj prin intermediul paginii de Facebook, fără să ştiu dacă aveau acces la internet şi dacă mesajul ar fi ajuns la destinaţie”, a mai povestit Amit Saraogi. Două ore mai târziu, Milan Bihlmann şi Muammer Yilmaz se aflau în biroul său. „Am mers apoi la casa mea din Alipore, i-am prezentat soţiei mele, Dipali, şi fiicelor mele, Nandini şi Bhoomi, ambele studente”, a mai povestit Amit Saraogi, care a precizat că le-a oferit călătorilor o cină tradiţională, cei doi gustând câte puţin din fiecare fel de mâncare. Apoi, indianul le-a spus că se bucură să fie în poziţia de a-i ajuta şi le-a oferit biletele de avion spre Thailanda.

Călătoria prin Europa a decurs fără mari probleme. Însă, cei doi au întâmpinat dificultăţi când au încercat să intre în Iran, pentru că Milan Bihlmann nu putea primi viza direct la graniţă, din cauza pașaportului german. Turiştii au fost nevoiţi să aştepte şapte zile, aproape o zecime din timpul alocat călătoriei, la graniţa turco-iraniană, cât timp a fost procesată cererea de acordare a vizei de intrare.