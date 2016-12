Doi prieteni oferă șansa la o nouă viață lucrurilor pe care alții le aruncă

Viața obiectelor este tot mai scurtă, iar tendința noastră este să ne debarasăm de toate lucrurile uzate, care nu mai arată bine. Nu de aceeași părere sunt Cezar și Patrick, doi tineri care recondiționează obiecte vechi. De ceva timp s-au mutat din București în comuna Greci din județul Tulcea, unde și-au creat un atelier pe care l-au denumit sugestiv Potek. Aici, ei oferă șansa la o nouă viață lucrurilor pe care alții le aruncă. ”Mă plimbam prin magazinele de specialitate și tot încercam să găsesc niște cutii pe care să le aranjez frumos în cămară. Voiam să-mi depozitez cartofi, ceapă și alte legume, dar tot ce găseam erau cutii de dimensiunea unei oliviere, la prețuri colosale. Eu iubesc stilul vintage, iar ceea ce m-a dezamăgit foarte mult este că piața era plină de produse realizate în serie, undeva în China, dar care căpătau cu ajutorul unor artificii un aspect vintage. Or, pentru mine, vintage înseamnă ca produsul respectiv să aibă o poveste în spate”, a relatat, pentru ”Telegraf”, Cezar.

ÎNDEPLINIREA UNUI VIS Așa se face că tânărul a renunțat la jobul de farmacist și a început să lucreze la îndeplinirea unui vis, acela de a demara propria afacere și de a oferi oamenilor obiecte autentice, fiecare cu propria poveste. Patrick, în schimb, a studiat arhitectura în liceu, iar în timpul facultății a făcut 2 ani de design interior la Paris. Nu a profesat în domeniu, deși spune că i-ar fi plăcut să recondiționeze obiecte de mobilier vechi. Amândoi recunosc că și-au dorit să evadeze din Capitală, iar viața la țară este o continuă sursă de inspirație. ”Întâmplarea a făcut să îl am prieten pe Cezar, care mi-a zis într-o zi că vrea să înceapă să creeze el produsele de care simte că are nevoie în casă. Așa am hotărât că trebuie să începem să ne unim forțele și am ajuns, la nici o lună după aceasta, să creem Potek”, a mărturisit Patrick. Așa au luat naștere ”Fereastra bunicii”, ”Fereastra bunicului” sau ”Rama nepoatei”, obiecte realizate din lucrurile primite de la bătrânii din sat. Obiectele le puteți cumpăra accesând site-ul http://potek.ptrt.ro. Tinerii pot fi contactați și pe Facebook, la https://www.facebook.com/potek.ro.

PETRECERE CÂMPENEASCĂ ÎN DECOR VINTAGE ”Într-o zi, umblând prin sat, am dat de un toc de ușă de stejar, părăsit într-un colț de curte de un prieten, care își dărâmase casa pentru a face loc uneia noi. Așa că, împreună cu Patrick, m-am plimbat prin sat cu ușa în spate asemeni lui Păcală până la atelier. Parcă cerea să fie un bar de grădină, așa că asta a devenit”, a povestit Cezar. Barul a fost cel care l-a inspirat pe bărbat să își organizeze propria petrecere de logodnă, într-un cadru feeric. ”Barul era deosebit și era păcat să nu așezăm o nuntă în jurul lui, ca să vedem cât de bine poate potoli setea mesenilor. Natura a fost întotdeauna prietena noastră, așa că am zis să o invităm și pe ea la nuntă. În acest decor, cu picioarele în iarbă și o atmosferă lejeră, toți s-au simțit extraordinar de bine. Cred că am reușit o petrecere care s-a ridicat mult peste ceea ce ne putea oferi un restaurant”, potrivit lui Cezar. Cei doi prieteni s-au gândit că asemenea decoruri pot servi foarte bine și altor cupluri, dar pot fi perfecte și pentru botezuri, aniversarea zilelor de naștere sau ieșiri cu colegii de muncă. Acum, ei le oferă și altor persoane posibilitatea de a organiza petreceri inedite, într-un peisaj câmpenesc, printre copaci și verdeață. Așa că, pe lângă faptul că puteți cumpăra produsele vintage create de ei, cei doi tineri vă aduc decorul de petrecere oriunde în România. ”Amenajarea unei grădini costă aproximativ 1.000 de lei pentru Constanța sau București. Dacă trebuie să ajungem în Arad sau în alt capăt al țării, va costa mai mult, pentru că implică și cheltuieli mai mari de transport”, a precizat Patrick.

Citește și:

O afacere excelentă, made in Constanţa, pe internet!

Ikea a cumpărat 33.600 de hectare de pădure în România

Artista handmade Carmen Petrişor te învaţă cum să realizezi decoraţiuni ingenioase de Paște din ce ai prin casă