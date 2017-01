Doi profesori, acuzaţi că au snopit în bătaie un elev

Părinţii elevului Mihăiţă Costiniuc de la Şcoala generală din Cotu Văii au reclamat că fiul le-a fost bătut de directorul şcolii, Constantin Casler. „Băiatul mi-a spus atît: că a fost bătut de directorul şcolii. Avînd în vedere că am mai avut incidente cu directorul, am solicitat sprijinul presei. Acum nu pot să spun că minte copilul, ceva a fost de a venit plîngînd acasă. Mie să-mi spună clar: dacă îl mai las la şcoală sau îl iau acasă”, a declarat mama victimei, Valentina Anghel. Copilul susţine că se juca la calculator cînd a intrat directorul. „A venit directorul şi mi-a dat doi pumni şi m-a strîns de mînă. Cînd m-am dus în clasă, am luat paleta de la un băiat şi jucam ping-pong. A venit profesorul de informatică Gabi Crăciunescu şi m-a luat la pumni şi picioare”, a spus elevul. Varianta copilului este susţinută de mai mulţi colegi, dar infirmată de cadrele didactice. Mihăiţă Costiniuc mai are nouă fraţi acasă din care unul, Ionuţ Gheorghe, a renunţat deja la şcoală în urma unui conflict similar, tot cu directorul şcolii. „M-am dus la şcoală şi m-am luat de un copil că l-a bătut pe fratele meu mai mic, Andrei. A venit directorul şi mi-a dat cu palma în cap”, a povestit fratele mai mare a lui Mihai, Ionuţ Gheorghe. În legătură cu incidentul care s-a petrecut miercuri, Crăciunescu spune că a plecat de la noua masă de ping-pong unde se jucau doi elevi de clasa a VIII-a. „Cei doi au venit la mine şi mi-au spus că Mihăiţă Costiniuc le-a luat paletele cu forţa. L-am întrebat de ce a procedat astfel. El mi-a răspuns: . L-am rugat să-şi corecteze atitudinea, l-am luat de urechi şi l-am scos afară din clasă”, a declarat, la rîndul său, Gabi Crăciunescu.

Mihai Muşat, elev în clasa a VII-a, unul dintre martorii bătăii, susţine că a văzut cum s-au petrecut lucrurile. „A venit domn’ profesor de informatică, iar Mihăiţă i-a zis unui copil . Atunci domn’ profesor a început să-l ia la bătaie. I-a dat cu pumnii după cap, palme după cap, i-a dat la ficat, i-a dat cu piciorul unde nu trebuie”, a declarat Muşat. O altă elevă susţine că în momentul în care a venit Crăciunescu în clasă, l-a abordat pe unul dintre elevii de clasa a VIII-a. „ , a zis Bălan, iar Costiniuc i-a zis . Domn’ profesor i-a zis: şi a dat în Costiniuc. I-a dat două palme”, a relatat Andreea Bălhuc. Cei doi elevi de clasa a VIII-a care jucau ping-pong atunci cînd a venit Mihăiţă Costiniuc şi le-a luat paletele, au o cu totul altă variantă. „M-a ameninţat că mă bate după ore. Domn’ profesor de informatică i-a spus să stea cuminte şi l-a împins. L-a luat de spate, l-a împins i-a spus să iasă afară”, a declarat elevul Ionuţ Bălan. Aceeaşi versiune a fost prezentată şi de Nicolae Cătălin Vasile. Întrebat de ce plîngea Mihăiţă, Nicolae Cătălin Vasile a declarat: „Probabil s-o fi lovit de bancă cînd l-a împins domn’ profesor”.

Cadrele didactice au altă versiune

Dacă profesorul de informatică a declarat că l-ar fi împins pe minorul Costiniuc, negînd că l-ar fi bătut, aceeaşi poziţie a adoptat-o şi directorul unităţii şcolare, Constantin Casler. „Nu pot să fiu de acord cu el doar pentru că este elev. Eu am încercat toate variantele şi tot ceea ce am putut împreună cu doamna dirigintă să aducem pe calea cea bună elevi de genul acesta, pentru că avem şi elevi problemă la noi în şcoală. Nu este adevărat nimic din ceea ce relatează, a fost un incident, dar nu l-am lovit cu pumnul. Încercăm doar să-i aducem în circuitul educativ normal. Nu avem niciun caz de bătăi, nu există la noi în şcoală aşa ceva”, a declarat directorul Şcolii generale Cotu Văii. Atît directorul, cît şi profesorul de informatică spun că Mihăiţă, elev în clasa a VII-a, este teroarea şcolii şi că pînă şi elevilor de clasa a VIII-a le este frică de el. Diriginta clasei a VII-a din care face parte şi Costiniuc, Andreea Bodnărescu, a declarat că s-a întîlnit cu MIhăiţă chiar în ziua în care acesta pretinde că a fost bătut. „Am încercat să vorbesc cu el, dar plîngea şi nu a dorit să-mi spună nimic, ci a plecat acasă”, a declarat Andreea Bodnărescu. Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a fost informat ieri despre cazul de la Şcoala Cotu Văii. „Se va dispune constituirea unei comisii care va analiza cazul, iar persoanele care se fac vinovate, fie că este vorba despre elevi sau despre cadre didactice, vor suporta consecinţele conform cadrului legal stabilit prin regulamente de ordine interioară şi dispoziţii ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării”, a declarat inspectorul de imagine al ISJ Constanţa, Roxana Niculae.