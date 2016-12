Doi profesori riscă să ajungă pe străzi

Două cadre didactice din Constanța se află într-o situație-limită. Profesorii riscă să fie dați afară din căminul Liceului ”C.A. Rosetti” și să ajungă pe străzi în pragul iernii. Mai mult, aceștia s-au trezit ieri că nu pot ieși din incinta căminului, după ce toate ușile de acces în clădire au fost încuiate. Motivul? Contractele de închiriere ale locatarilor au expirat și nu au mai fost prelungite. Spațiile de locuit urmează să fie igienizate și modernizate, pentru a fi date în folosință elevilor din alte localități care acum sunt nevoiți să facă naveta pentru a ajunge la școală. Potrivit inspectorului școlar general al Inspectoratului Județean (ISJ) Constanța, prof. Răducu Popescu, transformarea căminului într-un internat este binevenită, deoarece mai mulţi elevi repartizați electronic în clasa a IX-a la liceele constănțene au solicitat transferul în localitatea de domiciliu (Cernavodă, Negru Vodă, Harșova), neavând un loc la cămin. ”În acest sens, apreciem efortul directorului Elvira Nica, care şi-a propus redarea căminului elevilor, nemaiprelungind niciun contract de închiriere”, a declarat prof. Răducu Popescu. Neînțelegeri există și asupra datei de evacuare a imobilelor. Directorul liceului declară că profesorii au primit înștiințări că vor fi evacuați, însă nu același lucru îl spun și cei ce urmează a fi dați afară. ”Ne-am trezit cu o înștiințare lipită pe ușă, care spune că, începând cu 23 septembrie, accesul persoanelor în clădire este interzis, pentru că urmează a fi făcute lucrări de igienizare și modernizare”, precizează unul dintre locatari, Nicolae Lazăr, profesor de fizică la Liceul ”George Călinescu” din Constanța. Problema cadrelor didactice care vor fi evacuate este extrem de complicată și, la prima vedere, fără soluție. Oamenii nu și-au mai achitat datoriile (chirie și utilități) de mai multe luni. Acestea sunt atât de mari încât nu vor putea fi plătite prea curând. Unul din ei are datorii de peste 7.500 de lei, iar altul - 3.000 de lei, potrivit directorului Nica. Profesorii rău-platnici spun că au refuzat să mai achite cheltuielile pentru că acestea nu sunt justificate. Pe de altă parte, directorul Nica declară că profesorii în cauză știau de la bun început care au fost condițiile și că au fost de acord cu ele. Căminul liceului este un spațiu al sărăciei, condițiile de trai de aici fiind aproape inumane. Nu există apă caldă și nici curent electric, profesorii fiind nevoiți să își pregătească lecțiile la lampă. Cadrele didactice spun că au acceptat să trăiască în asemenea condiții pentru că nu au unde să se ducă. Din salariul de profesor nu își permit o locuință decentă. Nicolae Lazăr a primit înștiințări chiar de la un executor judecătoresc că trebuie să părăsească locuința. Însă nu a făcut-o. ”Sunt în litigiu cu Consiliul de Administrație al liceului. În aprilie am primit hotărâre judecătorească să evacuez camera, însă nu am plecat. Acum sunt în plin proces cu conducerea școlii”, spune Nicolae Lazăr. Reprezentanții ISJ Constanța spun că situația celor doi profesori este îngrijorătoare, dar dau asigurări că se va încerca rezolvarea situației, sperând, totodată, că se va ajunge la un consens. ”Ne preocupă situaţia celor două persoane care au restanțe foarte mari, de peste 10.000 de lei şi încercăm să găsim o soluţie pentru aceste două cazuri sociale, împreună cu autorităţile locale”, a declarat inspectorul școlar general al ISJ Constanța.