Doi rapidişti la Callatis Mangalia

Lotul divizionarei secunde Callatis Mangalia a fost întărit cu încă doi jucători. Astfel, atacantul Ionuţ Dobroiu (23 ani - Rapid, ultima oară la Pandurii Tg. Jiu) şi fundaşul dreapta Adrian Grigore (21 ani, Rapid II) se pregătesc de la finele săptămânii trecute sub comanda antrenorului Marin Barbu. Dacă Dobroiu era văzut în urmă cu două sezoane ca o mare speranţă a clubului de sub Podul Grant, fiind considerat cel mai rapid jucător din ţară, A. Grigore se poate lăuda că în primăvara acestui an a profitat de o accidentare a lui Săpunaru şi a fost chemat de Răzvan Lucescu la unul din antrenamentele echipei naţionale. Atât Dobroiu cât şi A. Grigore s-au aflat în atenţia lui Răzvan Lucescu în această vară, efectuând pregătirea alături de prima echipă a Rapidului.

PRIMA ÎNFRÂNGERE. După o serie frumoasă de cinci victorii consecutive în partidele de verificare, Callatis Mangalia a înregistrat, sâmbătă, şi primul eşec. Într-o partidă desfăşurată la Cîmpulung Moldovenesc, trupa lui Marin Barbu a fost învinsă de FC Botoşani, scor 1-3 (1-2), singurul gol al Mangaliei fiind reuşit de Iordache (min.28). Pentru FC Botoşani au înscris Chişu (31 şi 36) şi Ferariu (85 - autogol). Echipa folosită de Marin Barbu: L. Marin - Floricel, Ferariu, Damian, Miron - Sofrone, Cojenel, Cogali, Dobroiu - Iordache, Crăciun. Au mai intrat: Oprea, I. Florea, Răvoiu, Trajkovici, Bardu, Bolat, Kamara, Doicaru, Grigore. Callatis Mangalia va disputa, marţi, un nou meci de verificare, împotriva echipei Rapid Suceava.