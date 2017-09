Doi sateliți de monitorizare a Terrei, lansaţi cu succes

O rachetă din gama lansatoarelor europene Vega a plasat cu succes pe orbită doi sateliți de monitorizare a Terrei, dintre care unul este dedicat efectelor pe care le au modificările climatice asupra vegetației, în noaptea de marți spre miercuri, după o decolare reușită de la Centrul spațial Kourou din Guyana franceză, informează AFP. Lansatorul Vega a plasat pe orbită cei doi sateliți în scopuri civile și militare, care sunt operați de companii din Italia, Franța și Israel, a anunțat într-un comunicat Arianespace, compania care a realizat această lansare. Cel mai ușor din gama lansatoarelor europene, Vega a decolat la ora 01.36 GMT de la Centrul spațial Kourou din Guyana franceză. Cei doi sateliți se numesc OPSTAT-3000 și Venus.

Venus (Vegetation and Environment monitoring on a New Micro Satellite) este primul satelit de observare a vegetației dedicat modificărilor climatice. El este administrat în comun de Centrul Național de Studii Spațiale (CNES) din Franța și Agenția spațială italiană. Timp de doi ani și jumătate, acest microsatelit - plasat pe o orbită heliosincronă - va fotografia la fiecare 10 zile diverse situri selecționate din lumea întreagă cu scopul de a-i ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine evoluția vegetației, cea a stocurilor de carbon și impactul avut de modificările climatice asupra ecosistemelor naturale și a agriculturii.

Al doilea obiectiv al satelitului Venus va consta în studierea timp de un an a unui sistem israelian de propulsie electrică. OPTSAT-3000, ce are la sol o greutate de 368 de kilograme, a fost creat în cadrul unui program de monitorizare a Terrei dezvoltat de Ministerul Apărării din Italia. Acest satelit, ce are o durată de viață de șapte ani, va avea capacitatea de a realiza imagini de înaltă rezoluție cu orice punct de pe Glob. "Odată cu a 10-a lansare Vega din anul 2017, al 10-lea succes consecutiv al acestui lansator ușor de la introducerea sa în programului Centrului spațial guyanez, Arianespace se mândrește cu faptul că a putut să includă într-o singură misiune două programe majore de monitorizare a Terrei", a declarat într-un comunicat Stephane Israel, președintele executiv al companiei Arianespace. De la începutul anului, opt lansatoare au fost trimise pe orbită de la Centrul spațial din Guyana franceză. Aceasta a fost a 291-a misiune efectuată de compania Arianespace de la centrul din Kourou.