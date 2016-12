Doi selecţioneri mulţumiţi

Selecţionerii Franţei şi Angliei s-au declarat mulţumiţi de remiza din meciul de debut al Grupei D, disputat luni, scor 1-1, chiar dacă tehnicianul “cocoşului galic” a mărturisit că îşi propusese să obţină cele trei puncte. „Avem sentimente împărţite, aşa cum probabil este şi cazul englezilor. Ei au jucat bine în primele 20 de minute, noi am început timid şi am fost pedepsiţi. Dar, după golul lor, am intrat şi noi în meci. În repriza a doua ne-am creat ocazii, dar căldura nu ne-a favorizat. Ştiam că este un meci important, voiam să-l câştigăm, dar ne bucurăm şi că nu l-am pierdut. Mă bucur că a marcat Nasri. Antrenorii vor ca jucătorii cu mare potenţial să demonstreze acest lucru în teren. Sunt alături de el, dar cu jucătorii de talent trebuie să ai multă răbdare, iar la un moment dat eşti răsplătit”, a declarat Blanc, adăugând că Franţa a jucat contra celei mai bune echipe din grupă şi că era capital să nu piardă acest meci.

În schimb, Roy Hodgson a lăudat disciplina tactică a elevilor săi. „Am jucat bine în faţa unei echipe dificile. Disciplina noastră ne-a permis să obţinem această remiză şi putem fi fericiţi. Dar putem fi şi dezamăgiţi, deoarece am primit gol fără să fim dominaţi. Franţa este o echipă bună, care nu a mai pierdut de 22 de meciuri şi care se va lupta pentru titlul european. Condiţiile au fost complicate pentru ambele echipe din cauza căldurii, iar jucătorii mei au demonstrat un spirit extraordinar. Am început bine jocul, dar apoi francezii au pus stăpânire pe joc. O parte dintre jucătorii mei au evoluat puţin în acest sezon, iar ultimele douăzeci de minute au fost dificile”, a spus Hodgson, care l-a remarcat pe mijlocaşul Alex Oxlade-Chamberlain: „Oxlade-Chamberlain a făcut un meci bun şi a meritat această şansă. Are capacitatea de a elimina adversari din joc. Sunt mulţumit de toţi jucătorii tineri, dar trebuie să muncească mult pentru a ajunge la marea performanţă. Trebuie să progresăm în joc”.