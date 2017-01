Doi turiști susțin că au fost bătuți de jandarmi și polițiști!

Acuzații grave aduse de doi turiști la adresa polițiștilor și jandarmilor din Costinești! Aceștia susțin că au fost bătuți de oamenii legii, fără niciun motiv. În primul caz este vorba despre un tânăr de 19 ani, din Brașov. Robert Eduard Rus a povestit că a fost agresat joi dimineață, în jurul orei 6.00, și că în urma "tratamentului" de care a avut parte s-a ales cu o coastă ruptă. „Eram alături de mai mulți prieteni. Când am ieșit din club, am văzut o fată care leșinase chiar la intrare. Lângă ea se aflau polițiști, jandarmi și câțiva domni de la Ambulanță. Ne-am oprit ca să vedem ce se întâmplă, după care am început să ne îndepărtăm. Acolo se mai găsea un grup de tineri. Ei țipau la polițiști și la jandarmi. În momentele următoare, jandarmii au început să fugă spre noi. Eram pe mijlocul falezei, așa că m-am dat la o parte din calea lor. Ei au venit direct la mine, mi-au răsucit mâna la spate și m-au dus cu forța la mașină, iar apoi la secție", a declarat Robert Eduard Rus.

"M-A LOVIT CU PUMNII ȘI PICIOARELE!" Tânărul susține că în sediul Poliției Costinești a fost atacat de un jandarm. "M-au băgat într-o cameră unde erau și polițiști, și jandarmi. A intrat apoi încă un jandarm, care s-a așezat pe o canapea, lângă mine. Era foarte nervos și înjura încontinuu, îmi reproșa că din cauza mea nu poate să stea cu familia și copilul. El m-a împins brusc de pe scaun, iar eu am căzut lângă un dulap. A început apoi să mă lovească cu pumnii și cu picioarele. În urma loviturilor m-am ales cu o coastă ruptă și una fisurată“, a declarat turistul. Tânărul a mers, vineri, la Serviciul de Medicină Legală Constanța și a spus că în momentul în care va ajunge acasă, la Brașov, va depune plângere penală împotriva celui care l-a bătut. Pe de altă parte, polițiștii spun că victima era violentă și că nu lăsa cadrele medicale să-i acorde fetei îngrijirile medicale necesare. În momentul în care jandarmii au vrut să îl legitimeze, acesta a fugit, însă a fost imobilizat și încătușat. Autoritățile spun că nici jandarmii, nici polițiștii nu l-au agresat pe turist.

SCANDALURI ÎN SERIE În al doilea caz a fost implicat un bărbat de 30 de ani, din Argeș. El susține că a fost agresat, în mai multe rânduri, de polițiștii din Costinești. Oamenii legii spun că acesta a sunat, la ora 13.00, la 112 și a cerut ajutor, pentru că se ceartă cu gazda pensiunii la care este cazat. Polițiștii trimiși să intervină au descoperit, însă, că cel care provocase scandalul era chiar bărbatul din Argeș, aflat într-o stare avansată de ebrietate. După câteva minute, oamenii legii au reușit să-i împace pe cei doi și l-au amendat pe scandalagiu cu suma de 500 de lei. La ora 16.00, bărbatul a sunat din nou la 112 și a cerut ajutor, spunând că i-a fost furat autoturismul. Anchetatorii au stabilit, însă, că mașina fusese „sustrasă“ chiar de soția acestuia, care plecase să se plimbe prin stațiune. Astfel, argeșeanul a mai primit o amendă de 200 de lei. La ora 19.00, un localnic a sunat la 112 și a anunțat că nu se poate înțelege cu un turist beat care vrea cazare. Polițiștii au descoperit că protagonistul incidentului este același turist din Argeș. În momentul în care i-a văzut iar pe oamenii legii, tânărul a devenit violent. Polițiștii au fost nevoiți să-l imobilizeze și să-l încătușeze. „La nivelul Inspectoratului a fost demarată o anchetă internă, pentru a se stabili dacă faptele reclamate de cei doi turiști se confirmă. În funcție de rezultatul anchetei, vor fi dispuse măsuri legale“, a declarat scms. Carmen Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.