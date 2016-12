Doina Cornea condamnă manifestaţiile PD-L

Fosta dizidentă Doina Cornea a declarat, marţi seară, într-o emisiune televizată, că manifestaţiile anti-PSD de la Timişoara, Arad, Braşov şi Bucureşti îi amintesc de mineriade, ea apreciind că acestea reprezintă un gest disperat al lui Traian Băsescu, care simte că pierde teren. „E o ruşine că sunt oameni care se pretează la aşa ceva. Ceea ce am văzut la televizor îmi aduce aminte de mineriade. Am fost la Bucureşti atunci şi am văzut cum era manipulată populaţia Bucureştiului”, a declarat Doina Cornea, care a adăugat că, în timpul mineriadelor din anii ’90, Traian Băsescu a avut un rol important, el fiind secretar în Ministerul Transporturilor, „punând la dispoziţie garniturile de tren cu care au fost aduşi minerii la Bucureşti”. Liderul PNL, Crin Antonescu, a declarat că Băsescu şi PD-L nu sunt în măsură să facă pe preacuraţii, el adăugând că Băsescu, Berceanu, Blaga şi Videanu, membri în FSN în timpul mineriadelor şi vajnici membri ai PCR înainte de 1989 nu sunt în măsură să facă pe cenzorii evenimentului de la Timişoara. De asemenea, preşedintele PNŢCD Timiş, Gheorghe Ciuhandu, a adăugat că a recunoscut, printre participanţii la manifestaţiile anti-PSD care au avut loc marţi, în Piaţa Operei, mai mulţi consilieri locali PD-L, iar primarul din Dudeştii Noi l-a recunoscut pe liderul organizaţiei PD-L din localitate. Purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, a spus că PD-L va încerca să creeze, duminică, în ziua votului, în preajma secţiilor de vot speciale, acţiuni similare celei de marţi, de la Timişoara, pentru a induce populaţiei frica de a se prezenta la vot.