Doliu în cinematografia română! A murit regizorul Răzvan Georgescu

Răzvan Georgescu, unul dintre cei mai importanți regizori, scenariști și producători de film documentar, s-a stins din viață. Născut în 1964, la Târgu Mureș, Răzvan a absolvit Liceul Lenau din Timișoara și Facultatea de Filosofie din București. În 1989, a emigrat în Germania, scrie banatulazi.ro. A produs și regizat mai multe filme, dintre care: “Născuți la comandă – Decrețeii” (2005), „Bela Lugosi – vampirul căzut” (2007), „Testimonial” (2008), „Pașaport de Germania” (2014). Este autorul cărții de povești „Fibunși” (Editura Fundația Interart Traide, 2015). "Bunul şi curajosul nostru prieten - regizorul şi producătorul Răzvan Georgescu - a murit astăzi. Ultima întâlnire cu Răzvan s-a petrecut în luna mai, cu ocazia proiecţiei filmului său documentar 'Paşaport de Germania' la Liceul Lenau din Timişoara", se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook DocuMentor.

În 2015, într-un interviu acordat criticului de film Ionuț Mareș, pentru Ziarul Metropolis, Răzvan Georgescu a spus: “De la „Testimonial” încolo, chiar dacă sună orgolios, am încetat să mai fac filme care nu mă mai ating emoţional şi care nu mi se mai par stringente, relevante. Deşi am cancer, sau tocmai de aceea, sunt martor pe această lume al unor evenimente care au marcat biografia mea şi a altora, care m-au atins emoţional. Şi, în măsura în care eu sunt martorul acestor lucruri, fie şi pe tuşă, ca în cazul filmului „Paşaport de Germania”, am responsabilitatea să le povestesc”, spunea el.

NĂSCUȚI LA COMANDĂ – DECREȚEII

Este un documentar cutremurător despre efectele decretului 770/1966, prin care Ceauşescu a hotărât să sporească “producţia” de copii per familie. Rezultatul 2 milioane de copii nedoriţi, 15.000 de femei moarte. Începutul a fost din dragoste, apoi, peste noapte, a venit decretul lui Ceauşescu din 1966, care a interzis avorturile. Aşa s-au născut peste două milioane de români. Ei sunt Oamenii Noi ai Epocii de Aur dar în particular li se spunea copiii decretului sau mai simplu decreţei.