Doliu în lumea medicală românească

Conducerea Institutului Clinic Fundeni și întregul colectiv medical anunță, cu regret, moartea prof. dr. Mihai Voiculescu, medic primar de medicină internă și nefrologie, membru corespondent al Academiei de Științe Medicale, vicepreședinte al Comisiei de Medicină Internă a Academiei de Științe Medicale, decorat cu Ordinul "Serviciul Credincios". Profesor de medicină internă și nefrologie la UMF „Carol Davila“ din București, Mihai Voiculescu lasă în urma sa o bogată activitate în domeniul medicinei, se arată într-un comunicat, scrie Agerpres. Din 2003 a fost președintele Asociației Române pentru Studiul Ficatului din România și din 2005 a fost președintele Asociației Române pentru Studiul Bolilor ereditare renale și al Asociației Române pentru Nefrologie și Acces Vascular. În ultimii 3 ani a fost expert al Comisiei Europene privind bolile hepatice cronice, membru al Societății Internaționale de Dializă Peritoneală, al Societății Internaționale de Nefrologie, al Asociației Americane de Nefrologie. De asemenea, prof. dr. Mihai Voiculescu a fost secretar al RomTransplant, membru în conducerea Societății Române de Medicină Internă și membru în conducerea unor societăți de profil din România (Nefrologie, Gastroenterologie). În perioada 1993 - 1997 a fost director al Institutului de Pregătire postuniversitară a Medicilor și Farmaciștilor. În ultimii 25 ani, conform sursei citate, activitatea științifică a prof. dr. Voiculescu s-a desfășurat pe două fronturi: cel didactic și cel de cercetare clinică. Activitatea didactică s-a desfășurat în plan de învățământ universitar (module studenți de nefrologie și pneumologie) și postuniversitar - medici rezidenți (coordonare rezidențiat în nefrologie și medicină internă și a stagiului de medicină internă, nefrologie, pneumologie, dializă și transplant renal în diverse specialități: cardiologie, hematologie, oncologie, urologie, ATI), medici specialiști și primari de medicină internă, nefrologie, gastroenterologie (cursuri postuniversitare: puncția biopsie hepatică și renală, îngrijirea pacientului pre și post-transplant renal, actualități în diagnosticul și tratamentul bolilor interne și renale; simpozioane naționale sau regionale, congrese naționale). O componentă importantă a activității didactice și profesionale a fost crearea Școlii de Nefrologie de la Institutul Clinic Fundeni, care s-a înființat în 1995 sub conducerea prof. dr. Voiculescu și își continuă activitatea și în prezent. "Prin activitatea didactică din ultimii 25 de ani, prof. dr. Voiculescu se dovedește un formator de școală medicală în domeniul nefrologiei, cu interes deosebit în diagnosticul și tratamentul bolilor renale imunologice, accesului vascular, procedurilor de terapie substitutivă renală continuă și dializei peritoneale", precizează sursa citată. De asemenea, prof. dr. Voiculescu s-a remarcat, în ultimii ani, în activitatea de îngrijire a bolnavilor prin introducerea unor noi metode terapeutice în România: terapia de substituție renală continuă (proceduri de hemofiltrare, hemodiafiltrare continuă veno-venoasă) și dializa hepatică de tip MARS, metode ce au permis recuperarea pacienților cu insuficiență renală acută sau insuficiență hepatică sau supraviețuirea pacienților cu insuficiență hepatică până la efectuarea transplantului hepatic. Pe plan extern, a contribuit din 2010 la Școala de Vară a tinerilor hepatologi europeni. De asemenea, pe plan internațional, a participat la organizarea și conducerea Simpozionului Internațional de Citokine (Montreal, Canada, 2005) și a Cursului Intensiv de Hepatologie (Padova, Italia, 2004). Totodată, prof. dr. Voiculescu a fost implicat în organizarea celui de-al XVII-lea Congres Mondial al International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), ce s-a desfășurat la București, în 2007.

Din 2005 a fost inițiatorul și organizatorul Congresului Național de Nefrologie, Dializă, Acces Vascular și Transplant Renal, manifestare anuală, cu participare internațională.