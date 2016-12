Doliu în lumea muzicii! Cântăreţul Percy Sledge a murit la 73 de ani

Cântăreţul american Percy Sledge a încetat din viață, astăzi, la vârsta de 73 de ani, anunţă agentul său, citat de ABC News. Născut în statul Alabama, Percy Sledge a devenit celebru în anul 1966, cu hitul "When a Man Loves a Woman", care a atins rapid prima poziţie în topurile de la acea vreme. Percy Sledge suferea de cancer. Cariera muzicală a lui Percy Sledge se întinde pe 50 de ani, ultima piesă - "The Gospel of Percy Sledge" - fiind lansată în anul 2013. În afară de hitul "When a Man Loves a Woman", Percy Sledge s-a remarcat cu piese precum "Warm and Tender Love", "It Tears Me Up", "Out of Left Field" şi "Take Time to Know Her", potrivit Rock & Roll Hall of Fame. În anul 1989, Percy Sledge a obţinut Premiul pentru o Carieră de Succes, decernat de Fundaţia Rhythm and Blues (R&B), iar în 2005 a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame.