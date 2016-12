Doliu în lumea muzicii

Au încetat din viaţă compozitorii americani Nickolas Ashford şi Jerry Leiber, o coincidenţă care a îndurerat comunitatea muzicienilor de peste ocean. Nickolas Ashford, compozitorul unor piese celebre lansate de casa Motown, precum “Ain\'t No Mountain High Enough”, “Reach Out and Touch Somebody\'s Hand”, ”You\'re All I Need to Get by” sau “I\'m Every Woman”, a murit la vârsta de 70 de ani. Nickolas Ashford, care a compus cu soţia sa, Valerie Simpson, unele dintre cele mai renumite cântece lansate de casa Motown, a murit într-un spital din New York, luni, din cauza unui cancer la gât.

Nickolas Ashford şi Valerie Simpson s-au aflat în spatele unor piese devenite clasice, interpretate de artişti de legendă, precum Diana Ross şi Marvin Gaye. Cei doi au cântat uneori propriile compoziţii, iar una dintre acestea, piesa ”Solid”, a intrat în topurile muzicale americane şi britanice în anul 1985. Cei doi artişti au avut împreună două fiice.

Şi producătorul şi textierul american Jerry Leiber, care şi-a legat numele de piese emblematice din istoria muzicii şi în special a genului rock \'n\' roll, a încetat din viaţă, luni, la vârsta de 78 de ani. Decesul s-a produs la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles, din cauza unui stop cardiorespirator. Jerry Leiber a semnat, printre multe altele, versurile hit-urilor ”Hound Dog”, ”Jailhouse Rock”, ambele cântate de Elvis Presley sau ”Stand by Me” şi ”Spanish Harlem” din repertoriul lui Ben E King. Jerry Leiber a făcut cuplu în showbiz cu compozitorul Mike Stoller. Cei doi au creat nu mai puţin de 15 piese ajunse pe locul întâi în topurile internaţionale.