Doliu în lumea muzicii

Cântăreţul scoţian Gerry Rafferty a murit la vârsta de 63 de ani, a anunţat agentul său, Paul Charles. Artistul, care suferea din cauza dependenţei de alcool, a murit în reşedinţa sa din sudul Angliei. Gerry Rafferty a fost membru în trupa Stealers Wheel, alături de care a înregistrat „Stuck in the Middle With You”. Cea mai cunoscută melodie a acestui artist a rămas însă „Baker Street”, lansată în 1978. În ultimii 20 de ani, Gerry Rafferty a înregistrat numai trei albume. Ultimul album cu semnătura sa se numeşte “Another World” şi a fost lansat în anul 2000.

Lupta cu moartea pierdut-o şi Mick Karn. Basistul trupei Japan, care a murit în cursul zilei de marţi, în casa lui din Londra, la vârsta de 52 de ani. Muzicianul, pe numele adevărat Andonis Michaelides, a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer în fază avansată, în luna iunie. În momentul dispariţiei lui, starul era înconjurat de prieteni şi familie. Născut în Cipru, Mick Karn a fost o parte importantă a noului val din Marea Britanie, la începutul anului 1980. A lucrat şi cu Gary Numan şi Kate Bush. Mick Karn s-a mutat din nou în Londra când a aflat diagnosticul, iar de atunci fanii au fost alături de el, trimiţându-i mesaje de încurajare, care i-au alinat suferinţa.