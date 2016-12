Doliu în lumea necuvântătoarelor

Heidi, oposumul saşiu care a încercat să ghicească, pentru televiziunea americană ABC, câştigătorii premiilor Oscar din acest an, a murit ieri, au anunţat reprezentanţii Grădinii Zoologice din Leipzig. În vârstă de trei ani şi jumătate, animalul era tratat de câteva săptămâni din cauza unor probleme de sănătate. Conducerea Grădinii Zoologice a decis să o eutanasieze, pentru a o scuti de noi suferinţe.

Două ipoteze au fost avansate pentru a explica afecţiunea oculară de care suferea Heidi: un regim drastic înainte de a fi abandonată în SUA sau, dimpotrivă, o creştere excesivă în greutate, ce a condus la o acumulare de grăsime în spatele ochilor. Heidi se înscrie pe lunga listă a animalelor celebre în Germania, precum ursul polar Knut, vedeta Grădinii Zoologice din Berlin, decedat în primăvara anului 2011 şi caracatiţa Paul, ocupantul unui acvariu din Oberhausen, care a prezis rezultatele meciurilor de fotbal de la Cupa Mondială din Africa de Sud, din 2010, decedat în toamna aceluiaşi an. Pagina de pe Facebook a oposumului Heidi are 332.963 de fani, în comparaţie cu cea a cancelarului german, Angela Merkel, care are numai 107.000 de fani.

Înainte de gala Oscar, micuţul marsupial era eliberat, în fiecare zi, într-o curte în care erau amplasate un rând de cinci statuete cu fotografiile celor cinci nominalizaţi în fiecare categorie. Câştigătorul trebuia să fie pe statueta pe care Heidi o atingea prima cu una dintre lăbuţele ei. Alegerile ei erau transmise în emisiunea Jimmy Kimmel Live! de postul american ABC. Heidi a greşit o singură dată când a prezis atribuirea premiilor Oscar înaintea galei din acest an. Astfel, micuţul marsupial a prezis corect că Natalie Portman şi Colin Firth vor câştiga Oscarurile pentru cea mai bună actriţă şi, respectiv, cel mai bun actor, însă a ales ”127 Hours / 127 de ore” drept filmul câştigător, ceea ce era, de altfel, destul de improbabil. Premiul Oscar pentru Cel mai bun film a revenit în acest an peliculei britanice ”The King\'s Speech / Discursul regelui”, care a avut cele mai multe nominalizări şi care a obţinut, în total, patru trofee din partea Academiei americane de Film.