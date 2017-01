Doliu în sportul românesc: a murit Titi Mihail

15:51:38 / 23 Ianuarie 2016

Titi Mihail

Am fost colegi, in 1958, la Mircea, in cladirea pe care o stim, dupa ce a fost eliberata de scoala rusilor. Locuia pe o strada cu case doar pe o parte, pe cealalta fiind malul Portului (aproape de Poarta 1). Mama lui, o doamna foarte inimoasa, il iubea mult. Era in echipa de gimnastica, am participat la nu stiu ce concurs in Bucuresti (cazati la Institutul de Agronomie) in vara lui '59. Nu ne-am mai vazut de atunci. A avut o viata profesionala frumoasa (din ce-am citit acum, despre el). Sa-i fie tarina usoara!