Doliu la Hollywood

Marele cineast american Sidney Lumet, care a semnat regia unor filme clasice precum ”12 oameni furioşi” şi ”După-amiază de câine”, a murit sâmbătă dimineaţă, la vârsta de 86 de ani. Cineastul suferea de cancer limfatic şi a murit în locuinţa sa din New York. Sidney Lumet a primit, de-a lungul carierei sale, cinci nominalizări la Oscar, primind, în 2005, un trofeu onorific din partea Academiei americane de Film, ”pentru activitatea sa strălucită pentru scenarişti, actori şi arta cinematografică”.

Născut la Philadelphia, pe 25 iunie 1924, Sidney Lumet a crescut la New York şi a debutat regizând emisiuni de televiziune live. Ca regizor de film, îi plăcea să turneze pe străzile din New York. Lungmetrajul său de debut a fost drama ”12 oameni furioşi / 12 Angry Men” din 1957, ce prezintă deliberarea juraţilor într-un proces de crimă şi în care joacă Henry Fonda. În anii \'70 a lucrat cu Al Pacino la realizarea unor pelicule ce abordau realitatea new-yorkeză, drama poliţistă ”Serpico” şi pelicula despre jaful unei bănci ”După-amiază de câine / Dog Day Afternoon”. Satira sa asupra industriei televiziunii ”Reţeaua / Network” din 1976 s-a dovedit profetică în multe feluri. Ultimul său film a fost ”Înainte să afle diavolul că ai murit / Before the Devil Knows You\'re Dead” (2007), un thriller în care un jaf ratat se îmbină cu o dramă de familie. Sidney Lumet a lucrat cu mulţi actori celebri de la Hollywood, precum Katharine Hepburn, Ingrid Bergman, Sean Connery, Robert Duvall şi Faye Dunaway.

Sidney Lumet a fost căsătorit de trei ori, cu Rita Gam, Gloria Vanderbilt şi Gail Jones, înainte să se însoare cu actuala sa văduvă, Mary Gimbel, în 1980. Pe lângă soţie, a mai lăsat în urmă două fiice, Amy Lumet şi Jenny Lumet, o fiică vitregă, Leslie Gimbel, pe fiul vitreg, Bailey Gimbel, precum şi nouă nepoţi şi un strănepot.