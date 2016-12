Doliu online cu flori şi lumînări virtuale pe site-uri de memoriale

O nouă afacere ce promite să devină „mină de aur” este cea a site-urilor de memoriale online, prin care amintirea celor decedaţi este onorată pe o pagină virtuală, ce costă bani frumoşi. Aceste site-uri, obişnuite în spaţiul online din SUA şi Europa, au apărut acum şi pe piaţa din România, cu toată scenografia aferentă, de la fotografii, lumînări şi flori virtuale, pînă la discounturi şi promoţii. Spre exemplu, InMemoriu.com, „împiedică uitarea celor dragi”, aici clienţii putînd posta biografia şi fotografii ale persoanei căreia vor să-i aducă un omagiu, pot aprinde lumînări virtuale şi trimite flori. Tariful pentru un an la site-ul de memoriale online este de 20 de euro, iar cel permanent este de 45 de euro. Nu lipsesc nici promoţiile de lansare, primele 200 de memoriale fiind gratuite, şi nici îndemnurile de tip “uşor şi folositor”: “simplu, în 3 paşi şi 2 minute!”. Florile virtuale pot fi alese în funcţie de preferinţe, costă 0.97 de euro bucata şi după achiziţie “apar instantaneu lîngă poza decedatului, unde vor fi vizibile timp de 14 zile”, potrivit site-ului de memoriale. Reprezentanţii companiei au explicat că afacerea a fost lansată la începutul acestui an, dar este deocamdată privită cu reticienţă de public. “Unele persoane au reacţionat chiar agresiv la iniţiativele noastre de promovare, pentru că au confundat ideea noastră cu ceva religios. Am fost întrebaţi dacă sînt adventişti sau reprezentanţi ai unor secte”, a spus Natalia Aron, manager In Memoriam. Întrebată de ce fiecare serviciu este taxat, dacă scopul declarat al proiectului este de a oferi sprijin persoanelor care au pierdut pe cineva drag, reprezentanta companiei a răspuns: “Noi nu sîntem o fundaţie non-profit. Este o afacere pornită dintr-o idee de suflet la care ţinem”. Majoritatea site-urilor de memoriale online sînt construite ca un set de instrumente care îi ajută pe utilizatori să creeze un website în memoria unei persoane decedate.