Doliu pentru Corneliu Dida

Tristeţe şi lacrimi într-o zi mohorîtă pentru Constanţa. Deputatul Corneliu Ioan Dida a străbătut, ieri, pentru ultima dată străzile cetăţii, condus de familie, sute de prieteni, colegi, cunoscuţi şi oameni care au ţinut doar să îi fie alături, pe ultimul drum. La sediul PSD Constanţa din strada Mircea cel Bătrîn i-au adus un ultim omagiu colegi de şcoală, colegi de facultate, politicieni de diferite culori, foşti şi actuali directori de instituţii descentralizate, profesori universitari, artişti plastici, oameni de cultură, medici şi oameni simpli. Toţi au cel puţin un lucru în comun: de-a lungul timpului, viaţa lor a fost profund marcată de amprenta personalităţii celui ce a fost şi va rămîne pentru totdeauna în memoria lor, finul erudit, profesionistul desăvîrşit, înţeleptul, mentorul şi formatorul de caractere - „domnul doctor Corneliu Dida”. E doliu. Constanţa e văduvită prea curînd de vorba molcomă a domniei sale, de sfatul blînd, de ţinuta paternală, de viziunea lucrului ce trebuie împlinit; e văduvită prea devreme de... el.

Încă de la primele ore ale dimineţii, cîte patru personalităţi au străjuit camera mortuară în care odihnea „domnul doctor”. Rînd pe rînd, consilieri locali, jurnalişti, politicieni şi directori de instituţii l-au încadrat, parcă veghind să nu îl tulbure vreo şoaptă. La ora 10,00, cortegiul funerar a purces pe drumul spre Arhiepiscopie, cu o scurtă oprire în faţa Primăriei. La Catedrala Sfinţii Petru şi Pavel, 11 preoţi au oficiat slujba, în faţa a aproape 200 de oameni. La Cimitirul Central, cortegiul a fost aşteptat pe note de marş funebru de Fanfara Marinei Militare. Trupul neînsufleţit al domnului doctor a fost înhumat, în cadrul unui amplu ceremonial religios, dar spiritul său va rămîne veşnic în sufletele celor pe care i-a îndrumat, în inimile celor pe care i-a ajutat, în minţile celor pe care i-a binecuvîntat cu un crîmpei din înţelepciunea sa.

Adio, domnule doctor Dida!

“Dida a lansat o generaţie”

Primarul Radu Mazăre, preşedintele PSD Constanţa: „Cînd i s-a făcut rău, acum două săptămîni, doctorul Dida s-a dus la un spital destul de mic şi pricăjit din Bucureşti, s-a internat şi a spus că este un medic pensionar. Nici măcar nu a spus că este deputat şi membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor. Atît de modest era! Este o mare pierdere pentru toţi cetăţenii acestui oraş, ai acestui judeţ. Dispariţia acestui spirit este o mare pierdere pentru români.”

Preşedintele Consiliului Judeţean, prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu: „Nu sînt cuvinte suficiente să definim în limba română pierderea pe care am suferit-o, pe care probabil vom reuşi să o conştientizăm la adevărata ei amplitudine mult mai tîrziu. Este important pentru noi toţi să fim bucuroşi că l-am cunoscut pe domnul doctor, că am avut onoarea să învăţăm de la dînsul. Este o onoare pentru PSD Constanţa, pentru echipa Mazăre, că a avut capacitatea să impună pe liste un om cu o astfel de personalitate, un om de caracter, cu atît de mult bun simţ şi modestie. Fiţi convinşi că Dida a lansat o generaţie. Promitem că vom duce mai departe ceea ce am învăţat de la domnia sa.”

Deputatul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre: „Este cel mai înnegurat moment din viaţa mea. Am pierdut nu doar un prieten foarte drag, ci un om alături de care am stat 15 ani şi care m-a format. Îi datorez enorm domnului doctor Dida, în planul formării mele intelectuale, a consolidării opţiunilor mele politice şi de viaţă.”

Deputatul PSD de Constanţa Eduard Martin: „Am stat alături de Corneliu Dida timp de trei ani, în Parlament. Am învăţat de la dînsul exact ceea ce aveam de făcut. Era un om cu o cultură vastă.”

Senatorul Puiu Haşotti, vicepreşedinte PNL: „Dr Dida a fost un om remarcabil. Ne-a arătat în toate împrejurările că nu este important ce este un om, ci cum este un om. Ne-a arătat că tot ceea ce face un om este important dacă face pentru semenii săi. Corneliu Dida a fost unul dintre puţinii intelectuali remarcabili din Parlamentul României. Tot ceea ce a crezut a spus şi tot ceea ce a spus a crezut. Este o pierdere pentru viaţa publică a Constanţei şi pentru Parlamentul României.”

Deputatul Gheorghe Dragomir, preşedinte PNL Constanţa: „Un om deosebit, un coleg care nu a supărat pe nimeni. Plin de bune intenţii, a încercat întotdeauna să îşi ducă la bun sfîrşit proiectele. Din păcate, multe le-a lăsat nefinalizate, dar sînt sigur că oamenii care l-au cunoscut se vor strădui să ducă mai departe ceea ce Corneliu Dida a început. Este o pierdere pentru familie, pentru colegi, pentru cunoscuţi şi pentru constănţeni.”

Subprefectul Constanţei, Adrian Nicolaescu: „Pentru mine este o mare durere, pentru că l-am cunoscut, am discutat în dese rînduri cu dumnealui. Nu a fost numai un erudit de la care am învăţat fiecare ce trebuie să facem în viaţă, ci şi un om care a făcut tot ceea ce a putut pentru constănţeni şi pentru binele judeţului Constanţa. O mare dorinţă a sa viza existenţa unei colaborări reale între instituţiile statului. Cu toţii regretăm plecarea dînsului dintre noi şi am convingerea că spiritul său va rămîne în permanenţă alături de noi şi că marea lui dorinţă va fi împlinită cît de curînd”.