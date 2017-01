Dolly Parton, acuzată că a făcut playback la Festivalul Glastonbury

La 68 de ani şi peste 100 de milioane de albume vândute, cântăreaţa de muzică country Dolly Parton a fost onorată cu invitaţia de a susţine concertul de închidere al Festivalului Glastonbury din Marea Britanie. De la mărire la cădere este, însă, un drum foarte scurt şi vedeta americană a avut parte de umilinţa de a fi acuzată că a făcut playback. Într-un reportaj difuzat de postul TV BBC, realizat la concertul ei, Dolly Parton dă impresia că nu cântă live. În acest context, un purtător de cuvânt al cântăreţei a negat că aceasta a făcut playback în celebrul festival. ”Ea a cântat live. Unele persoane nu recunosc o cântăreaţă minunată atunci când o aud”, a declarat purtătorul de cuvânt al artistei, pentru publicaţia ”Sunday Mirror”. De asemenea, în contextul în care interpretarea artistei a devenit un subiect intens dezbătut, actorul britanic Stephen Fry i-a luat apărarea. Acesta a scris pe platforma Twitter: ”Cred că ştiu destul de multe despre televiziune. De ce spune lumea că Dolly Parton a mimat? Credeţi-mă, asta nu este playback”.

Dolly Parton, care şi-a susţinut energicul concert în faţa a peste 200.000 de fani, îmbrăcată într-un costum alb, decorat cu strasuri, a primit şi un premiu-surpriză înaintea prestaţiei de la Glastonbury. Vedeta americană a primit o plăcuţă de felicitare din partea organizatorului Festivalului Glastonbury, Michael Eavis, şi a managerului ei, Danny Nozell, în semn de recunoaştere a faptului că a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume. ”Am fost atât de ocupată să înregistrez în ultimii ani încât nu am realizat cât de multe albume am vândut. Este o onoare să ştiu că am atât de mulţi fani care m-au sprijinit de-a lungul anilor”, a declarat, emoţionată, Dolly Parton, care a mulţumit şi celor de la Recording Industry Association of America şi a spus că se simte onorată şi mândră de acest premiu.

Dolly Parton este cea mai premiată cântăreaţă de muzică country din toate timpurile, fiind, printre altele, nominalizată de 45 de ori la Grammy şi câştigând opt astfel de trofee.