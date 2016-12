Domeniile Statului încurajează ilegalităţile Fruvimed Medgidia

01:44:15 / 30 Ianuarie 2015

hoti de la FRUVIMED

Praduitori de la FRUVIMED au inchiat in anul 2000 contract de concesionare de 500 kg grau ,echivalent in bani la valoarea pretului de achizitie ,au avut la inceput 2000 de ha compuse din pomi fructiferi,vita vie si pamant arabil.M-ai au luat combine,tractoare si tot felu de utilaje ,zeci de cladiri,crama gratis ,care erau in patrimoniu FRUVIMED .Cu timpul anilor mai a cedat din pamant ramanind cu cateva sute de ha.Nu a platit nici un ban statului pe redeventa ,din 2000 pana in 2014,nu a platit la primarie nici un ban pe pamant impozit, plus impozit pe cladiri ,au furat spalieri ,sarma ditre randurile de vie ,au vandut tot .Am pus 100 de ha de vie cu fonduri europenesi au lasat-o parloaga din primu an au luat de la apia miliarde pe toate ha detinute,cu toate ca viea nu mai exista de multi ani si este parloaga si pasc carduri de oi.Stiti directori de la apia sunt pusi politic si au salariu de 7500 de lei (uitativa in declaratile de avere) presedintele tari are 4000 de lei , avind salariu asa de mare sa se inchida ochi la sutele de ha parloaga,Ca in rest pe noi ne controleaza anual si pentru un petic care nu-l cultivi ,nu-ti mai da apia bani pe urmatori 3 ani.D-UL Constantin Daniel ,min.agriculturi a anuntat la TV in ianuarie 2015, ca urmeaza sa le mareasca salarile celor de la apia ,ca muncesc oameni va da-ti seama ca mafia PSD si acum lucreaza.In Medgidia pe o taraba , a venit politia economica si la amendat pe un taran din Valea Dacilor si la amendat cu 500 lei ca avea 2 dovlecei ,omu avea certificat de producator,dar nu avea trecut dovlecei.Va dati seama unde am ajuns politia economica in loc sa se ocupe de banditi de la FLUVIMED care au delapidat statu cu miliarde.NICI IN ZIUA DE AZI ADS CONSTANTA AL-TI HOTI PUS TOT DE PSD,NU A DAT DIFERENTA DE PAMANT LA OAMENI FIND IN JUR DE 380 HA .Primaria Medgidia spune ca- na venit nimic de la ADS, sa puna in posesie,cred ca doresc banditi sa m-ai ia bani de la apia sau sa dea moca acele sute de ha de la fluvimed ,altui bandit ca MORGHIOL care deja a arat mai jos de crama.....