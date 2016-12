Domeniul de internet .com, istorie după 2020

La sfârşitul acestui deceniu, extensia .com nu va mai fi principalul domeniu de internet, anticipează experţi în IT. În prezent, domeniul .com reprezintă aproximativ 42% din totalul adreselor de internet şi a fost principalul vector pentru dezvoltarea internetului în ultimii 20 de ani. Internetul se confruntă, în prezent, cu una dintre cele mai mari transformări de la începuturile sale, cu peste 1.000 de noi adrese aparţinând unor noi domenii, altele decât .com, urmând să devină funcţionale începând cu acest an. Extensii în grafia arabă, .sexy, .technology sau .singles sunt doar câteva dintre noile domenii care vor face internetul un spaţiu foarte diferit faţă de ceea ce ştim şi folosim astăzi. Înainte ca acest întreg proces să înceapă, erau doar 22 de domenii generice de internet, cele mai cunoscute fiind .com, .net şi .org. Noile adrese au inclusiv terminaţii geografice, precum .london sau .nyc, şi sufixe internaţionale cu caractere chinezeşti, ruseşti sau arabe.

Potrivit raportului NetNames Internet 2020, 92% dintre marile companii din SUA, Marea Britanie, Franţa sau Germania intenţionează să investească în noi nume de domenii de internet în următorii trei ani şi 46% spun că deja au început să investească în această zonă. Urmare a creşterii utilizării internetului pe pieţele emergente, o proporţie semnificativă a acestor noi înregistrări de domenii va cuprinde caractere non-latine, precum cele arabe, chinezeşti şi chirilice.

Odată cu introducerea a peste 1.300 de noi domenii de internet, se va crea şi oportunitatea pentru cybersquatting, practica înregistrării unor nume de domenii care încalcă drepturile unei mărci înregistrate, drept pentru care proprietarii mărcilor se confruntă cu noi riscuri şi provocări în ce priveşte protejarea identităţii lor pe internet. Multe companii de renume s-au confruntat cu astfel de cazuri: Lufthansa (lufthansa.email), Burberry (Burberry.clothing) sau IBM (ibm.ventures, ibm.guru).