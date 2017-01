Domeniul investiţiilor online a devenit profitabil

Se reiau investiţiile online. Iar dovada este creşterea de la o lună la alta a numărului domeniilor ”.ro\" cumpărate de companii. Astfel, în primele patru luni ale acestui an au fost înregistrate cu aproape 1.400 mai multe domenii noi faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Lunar au fost înfiinţate 7.200 de domenii ”.ro”, faţă de 6.800 pe lună în 2010 şi 6.200 în 2009. Potrivit studiilor de specialitate, România are aproximativ 528.000 de site-uri. Foarte puţine comparativ cu celelalte state europene. Pe primele locuri se află Germania, Marea Britanie, Olanda şi Franţa, toate cu peste două milioane de domenii. Specialiştii din România se aşteaptă însă ca ţara noastră să meargă pe plus la acest capitol, în perioada următoare, mai ales că preţul de cumpărare al unui domeniu este acelaşi ca anul trecut, adică 51,26 de dolari plus taxa pe valoarea adăugată.