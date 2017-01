Dominic Purcell a salvat viaţa unui bebeluş

Actorul Dominic Purcell, care poate fi urmărit în rolul lui Lincoln Burrows, în serialul “Prison Break”, a salvat viaţa unui bebeluş, în timp ce se afla în vacanţă în Irlanda. “Am văzut pe marginea drumului o femeie disperată, care striga după ajutor. Am oprit şi am văzut că femeia ţinea în braţe un copil vînăt la faţă, care aproape îşi pierduse suflarea, aşa că eu şi fratele meu i-am acordat primul ajutor şi am reuşit să salvăm viaţa bebeluşului chiar înainte să sosească ambulanţa”, a povestit actorul.

Promptitudinea cu care Dominic Purcell a reacţionat a fost pusă pe seama experienţei acumulate ca părinte. “Am patru copii acasă. Cred că orice părinte ar trebui să ştie să facă asta!”, a mai spus Dominic Purcell.