Dominika Cibulkova a recunoscut că i-a oferit puncte ușoare Simonei Halep

Adversara Simonei Halep din finala de la Madrid, Dominika Cibulkova a recunoscut la finalul meciului că românca nu i-a dat nicio şansă şi a spus că ar fi putut câştiga meciul doar dacă ar fi jucat ceva mai agresiv.

''Nu am dorit să mă grăbesc prea tare. Asta trebuie să faci când joci cu jucătoare precum Radwanska sau Halep. Nu te poți grăbi. Dar tot trebuie să joc agresiv. Nu e ușor să echilibrezi aceste lucruri. Aș schimba ceva din ce am jucat în finală, aș juca mai agresiv de la început. Dar ea a jucat foarte bine, nu eu am jucat rău, așa că nu am regrete' '' a spus Cibulkova la finalul meciului pierdut în faţa Simonei Halep.

Sportiva din Slovacia regretă că nu a mai putut face acelaşi meci bun în faţa Simonei Halep precum cel de la Australian Open din 2014, când a câştigat în două seturi: 6-3, 6-0.

“Simona este genul de jucătoare care trimite multe mingi înapoi. Am jucat mai bine în setul al doilea, am fost mai agresivă, am încercat multe lovituri și nu doar în cros. Ar fi trebuit să fac asta de la mijlocul primului set. Am început un pic cam târziu, dar apoi am simțit că sunt o jucătoare mai bună. Însă ea a obținut mereu puncte ușoare din partea mea și eu nu am primit nimic de la ea. Aceasta a fost diferența'' a mai spus Dominika Cibulkova

Pentru prezența în finala turneului de la Madrid, Dominika Cibulkova și-a asigurat un cec de 447.630 de euro și 650 de puncte WTA.