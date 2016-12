Dominique de Villepin se declară ”victima unui parti pris în cadrul procesului Clearstream”

Fostul premier francez Dominique de Villepin şi-a exprimat, luni seara, la ultima sa luare de cuvînt în cadrul procesului Clearstream, regretul faţă de inculparea sa din cauza rivalităţii cu Nicolas sarkozy, denunţînd ”un parti pris” împotriva sa. De Villepin a negat mereu că ar fi implicat în această manipulare, în care nume ale unor personalităţi, între care şi cel al preşedintelui Nicolas Sarkozy, au apărut pe liste bancare pentru a fi discreditate, inducînd ideea că ar deţine conturi oculte. ”Toate aceste acuzaţii au la bază un parti pris, un fel de inegalitate ministerială: în calitatea de ministru pe care am avut-o, aş fi fost mult mai implicat decît alţii”, a declarat de Villepin, care a ocupat funcţia de ministru al Afacerilor Externe, iar ulterior pe cea de ministru al Afacerilor Interne, la momentul apariţiei cazului Clearstream.

Dominique de Villepin, principalul dintre cei cinci acuzaţi în cadrul acestui caz de denunţ calomnios, era membru în acelaşi Guvern din care făcea parte şi Nicolas Sarkozy, cu care se afla în concurenţă în cursa pentru alegerile prezidenţiale din 2007. El a comparat situaţia sa actuală cu cea a ministrului Apărării de atunci, Michele Alliot-Marie, care în prezent este ministrul Justiţiei. ”Din cauza faptului că am fost desemnat rival politic al lui Nicolas Sarkozy am ajuns, astăzi, în faţa dumneavoastră, iar faptul că Michele Alliot-Marie nu a fost îi permite să fie ministrul Justiţiei”, a declarat acesta. Avocaţii lui Dominique de Villepin au arătat în mai multe rînduri că Alliot-Marie şi directorul acesteia de cabinet, Philippe Marland, au fost informaţi în mod periodic cu privire la cazul Clearstream, dar că nu au alertat pe nimeni. ”Eu mi-am făcut datoria de ministru: l-am informat pe premier, l-am informat pe preşedintele Republicii (Jacques Chirac), am procedat astfel încît toate regulile să fie respectate”, a afirmat, de asemenea, de Villepin, care la finalul dezbaterilor s-a ridicat pentru a face o lungă declaraţie tribunalului.

Aceasta a fost ultima sa audiere înainte de începerea pledoariilor părţilor civile, între care cea mai important este cea a lui Thierry Herzog, avocatul lui Sarkozy, care s-a constituit ca parte civilă în acest proces, la 19 octombrie. După pledoariile apărării, deliberările vor avea loc la începutul lui 2010.